Filmes na TV

Viagem Clandestina

The Journey Of Natty Gann. (Eua, 1985.) Dir. de Jeremy Paul Kagan, com Meredith Salenger, John Cusack, Ray Wise.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É uma pena que essa produção da Disney não tenha tido o sucesso de outros filmes da companhia, porque se trata de um dos grandes – e um dos menos conhecidos – filmes de Hollywood nos anos 1980. Possui ecos de Jack London no olhar sobre o difícil período da depressão econômica que se seguiu ao crack na Bolsa, de 1929. Uma garota atravessa os EUA em busca do pai que partiu em busca de trabalho. Ela se disfarça como garoto e ganha a produção de um... lobo, mas ele é ‘representado’ por um cachorro. O diretor Kagan não teve muita sorte na carreira, e não foi por falta de talento. Fez grandes filmes como Heróis sem Causa, sobre a Guerra do Vietnã, e O Grande Engano, renovando o mito do detetive particular. Nenhum de seus filmes recebeu da crítica a acolhida que merecia, mas ele nunca desistiu e segue trabalhando para ONGS em projetos sociais.

Telecine Cult 11H55. Reprise, Colorido, 101 min.

VEJA TAMBÉM

O Último dos Moicanos

The Last Of The Mohicans. (Eua, 1992.) Dir. de Michael Mann, com Daniel Day- Lewis, Madeleine Stowe.

Bela aventura adaptada do romance de James Fenimore Cooper. Mestiço índio se envolve com mulher branca durante a guerra da independência. Ação, romance. Fique ligado.

Telecine Touch, 09H20. Reprise. Colorido, 113 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

Sharknado 5

Poucas franquias fizeram tanto sucesso fazendo filmes tão ruins como Sharknado. Agora, a história sobre os tornados com tubarões chega em seu quinto filme mostrando um desastre global.

Syfy Play, 2017, 82 min.

DRAMA

O Guardião Invisível

Ao voltar para sua cidade natal em busca de um assassino, uma policial é forçada a encarar seu passado.

NETFLIX, 2017, 128 min.

INFANTIL

Vira-Lata

Em um acidente de laboratório, o beagle Engraxate ganha superpoderes. Adquirindo um disfarce, ele adota o codinome Vira-Lata e passa a defender as pessoas.

Telecine Play, 2007, 80 min

Matheus Mans

DVD

Com Os Meninos Que Enganavam Nazistas nos cinemas, vale resgatar em DVD a história do casal que usa o zoológico do título para esconder judeus dos nazistas, na Polônia ocupada. Niko Caro, de A Encantadora de Baleias, dirige Jessica Chastain e Daniel Bruhl.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

O asteroide que extinguiu os dinossauros não atingiu a Terra e o bom dino do título liga-se a bebê. Juntos, iniciam o caminho de volta para casa, numa jornada cheia de aventura.

Telecine Premium 22 H. Colorido, 101 min.