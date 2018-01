Filmes na TV

Os Desajustados

The Misfits. (Eua, 1961.) Dir. de John Huston, com Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Completaram-se no sábado, 5, 55 anos da morte de Marilyn Monroe. Grande estrela, mito sexual, seu grande sonho era ser reconhecida como atriz. Um de seus maridos, o dramaturgo Arthur Miller, tentou ajudar. Escreveu o papel de Os Desajustados para ela. Por volta de 1960, a agência Magnum de fotografia, a maior do mundo na época, enviou seus profissionais para documentar a filmagem. Fazia sentido, com aquele elenco e ainda um diretor como Huston. Na história, em Reno, a divorciada Marilyn acompanha amigos caubóis na caçada a cavalos selvagens. O que está em discussão é o sentimento de decepção por uma América que já não comportava sonhos. Não é o grande filme que todo mundo, especialmente Marilyn, esperava, mas é um fracasso grandioso. Último filme dela e do ‘rei’ Gable. Belíssima a fotografia em preto e branco.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, 124 min.

VEJA TAMBÉM

Star Trek

Star Trek. (Eua, 2009.) Dir. de Jj Abrams, com Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoë Saldana.

No reboot da série cultuada, um novo elenco interpreta a tripulação da mítica nave Enterprise. Chris Pine como Kirk, Zachary Quinto como Spock. A química entre os dois é total.

Telecine Action, 19H40. Reprise, Colorido, 127 min.

Além da Escuridão Star Trek

Star Trek Into Darkness. (Eua, 2013.) Dir. de Jj Abrams, com Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch.

Kirk, Spock e tripulação da Enterprise enfrentam o renegado Kahn. Cumberbatch rouba a cena como o vilão, mas o velho A Ira de Kahn era melhor.

Telecine Action, 22 H. Reprise, Colorido, 133 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Homens, Mulheres e Filhos

Mostra adolescentes e pais que deparam com mudanças inevitáveis em suas vidas à medida que navegam o cenário cada vez mais complexo da era digital.

NETFLIX, 2014, 119 MIN.

AÇÃO

Missão: Impossível 3

Tom Cruise decide se afastar do trabalho de agente. No entanto, ele precisa voltar à ativa para salvar uma das suas discípulas, que foi capturada por um negociante de armas.

TELECINE PLAY, 2006, 121 min.

SUSPENSE

Janela Secreta

Um escritor atormentado resolve se isolar em uma cabana. Sua tranquilidade acaba, porém, quando um estranho homem começa a acusá-lo de plágio.

HBO GO, 2004, 95 min.

Matheus Mans

DVD

A vida captada a partir de um salão de beleza na Faixa de Gaza. Reúnem-se várias mulheres e um tiroteio irrompe no outro lado da rua. Os irmãos Nasser revelam riqueza de observação, mas o que faz a diferença é o elenco, com a grande Hiam Abbass à frente.

Crianças

INFANTIL

Meu Amigo, o Dragão

Mais uma boa mistura de live action e animação, com a chancela da Disney. Menino tenta proteger o amigo dragão, ameaçado com a floresta em que vive. Bela fábula ecológica.

Telecine Premium, 16H10. Colorido, 103 min.