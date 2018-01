Filmes na TV

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (Eua, 1968.) Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Ralph Bellamy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O clássico de horror contemporâneo de Polanski baseia-se num livro de Ira Levin – A Semente do Mal. Mia Farrow faz a recém-casada que se muda com o marido para um prédio em Nova York. O que ela não sabe é que o marido ambicioso fez um pacto com os vizinhos invasivos, e que eles têm ligação com o Diabo. Vem daí que o bebê que Rosemary espera... Tãtãtã! Embora jovem – 35 anos em 1968 –, Polanski fez um filme de mestre, repleto de sugestões fornecidas por sua origem polonesa. O país, afinal, é fortemente católico e o próprio Polanski, embora de ascendência judaica, não foi alheio a isso. Seu filme foi muito marcado pelo que veio depois – o assassinato da mulher do diretor, Sharon Tate, por satanistas, como se Polanski, ele mesmo, tivesse invocado o demônio. O desfecho é forte. Mia com a faca. O choque entre o instinto materno e a cultura repressora.

Telecine Cult, 19H25. Reprise, Colorido, 136 min.

VEJA TAMBÉM

Louis e Luca – A Corrida do Queijo

Solan Og Ludwig: Herfra Til Fiklypal. (Noruega, 2015.). Dir. de Rasmus A. Sivertsen.

Louis aposta tudo na corrida do queijo e o amigo Luca o ajuda, mas as coisas não vão como espera. Os adultos vão gostar mais dessa animação nórdica.

Telecine Pipoca, 10H25. Reprise, Colorido, 90 min.

Warriors – Os Selvagens da Noite

The Warriors. (Eua, 1979.) Dir. de Walter Hill, com Michael Beck, James Remar, Deborah Van Valkenbergh, Mercedes Ruehl.

O filme polêmico de Hill sobre gangues de rua provocou incidentes violentos nos cinemas dos EUA.

Telecine Cult, 23H55. Reprise, Colorido, 90 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Insubstituível

Uma pequena cidade no interior da França conta com a presença de apenas um médico. Quando ele fica doente, então, é preciso achar um substituto que agrade a todos. Bom filme francês.

Telecine Play, 2016, 102 min.

TERROR

Morte Súbita

Filme de terror trash, Morte Súbita conta a história de um homem que é surpreendido pelo ataque de um crocodilo durante uma viagem.

NETFLIX, 2007, 92 min.

DRAMA

Top Model

Emma é uma modelo emergente que tenta conquistar o seu espaço no mundo da moda enquanto fica obcecada por um fotógrafo.

ITUNES, 2017, 108 min.

Matheus Mans

DVD

O Sr. Mars quer ser perfeito. O melhor pai, o trabalhador incansável, o cidadão consciente. Mas a influência de seu colega instável o leva a jogar tudo para o alto. O humor do diretor Moll, servido pelos atores François Damiens e Vincent Macaigne, rende um filme demolidor.

Crianças

AÇÃO

Uma Aventura Animal

Casal de irmãos sobrevive a acidente aéreo. Mais difícil é sobreviver na floresta, mas eles são ajudados pelo cachorro, daí a aventura animal a que se refere o título.

Telecine Fun, 10H40. Colorido, 92 min.