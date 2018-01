Filmes

O Gorila

(Brasil, 2012.) Dir. de José Eduardo Belmonte, com Mariana Ximenes, Alessandra Negrini, Octávio Müller.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se você ainda não percebeu, há um novo horário de entrevistas no Canal Brasil. O País do Cinema, sexta, 13 h. Fabíula Nascimento recebe nomes importantes do cinema nacional – hoje, os entrevistados são o diretor Belmonte e o ator Octávio Müller, que falam de O Gorila e o filme passa na sequência, às 13h30. Conta a história de Afrânio, sujeito tímido e reservado. Dublador profissional, mas impossibilitado de exercer a função, Afrânio usa a voz como disfarce e telefona para pessoas, mulheres preferencialmente, apresentando-se como ‘o Gorila’. O que começa como brincadeira – um trote –vira obsessão, cria problemas e permite ao diretor e ao ator entregarem um ótimo filme, com direito a humor e suspense. Müller, por sinal, venceu o troféu Redentor como melhor ator no Festival do Rio. Está verdadeiramente estupendo no papel.

Canal Brasil 13h30. Reprise, colorido, 94 min.

VEJA TAMBÉM

Deus e o Diabo na Terra do Sol

(Brasil, 1964.) Dir. de Glauber Rocha, com Geraldo Del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos.

O clássico de Glauber, com a trilha genial de Sérgio Ricardo. ‘Manoel e Rosa viviam no sertão...’ Entre Deus e o Diabo, o caminho da liberdade é a corrida para o mar.

Canal Brasil, 15h25. Reprise, P&B, 125 min.

Minority Report – A Nova Lei

Minority Report. (Eua, 2002.) Dir. de Steven Spielberg, com Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max Von Sydow.

Na Terra do futuro, a unidade policial de Tom Cruise consegue prever crimes ainda por ocorrer. Fantasia científica adaptada de Philip K. Dick.

Telecine Action, 19h25. Reprise, colorido, 144 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

O Barco: Inferno no Mar

Clássico do gênero, Barco: Inferno no Mar mostra o dia a dia de soldados de um submarino alemão durante a Segunda Guerra. Angustiante, é preciso preparo para enfrentar as mais de três horas de duração.

Itunes, 1981, 208 min.

AÇÃO

O Último Grande Herói

Com um passe de cinema mágico, um rapaz é sugado para dentro da tela de cinema e consegue conhecer o seu herói de ação preferido, o astro Arnold Schwarzenegger.

Netflix, 1993, 131 min.

ANIMAÇÃO

Universidade Monstro

Mostra a origem da amizade dos monstros Mike e Sully, antes de se tornarem profissionais “do grito”.

Telecine Play, 2013, 99 min.

Matheus Mans

MULHER- MARAVILHA

EUA, 2017. Dir. de Patty Jenkins.

Gal Gadot é um assombro e forma uma dupla intensa com Chris Pine na bela adaptação que Patty Jenkins fez da heroína dos quadrinhos. Os puristas reclamam – nem a Mulher-Maravilha conseguiria matar um deus (Ares), mas como romance é precioso. Lançamento imediato.

Crianças

INFANTIL

Um Ratinho Encrenqueiro

O diretor Gore Verbinski mistura live action e animação na história dos irmãos que herdam casa que querem colocar abaixo, mas o ratinho do título resiste. Bem divertido.

Telecine Fun, 16h30. Colorido, 99 min.