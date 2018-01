A Supremacia Bourne

The Bourne Supremacy. (Eua, 2004.) Dir. de Paul Greengrass, com Matt Damon, Framka Potente, Brian Cox, Joan Allen, Julia Stiles.

O episódio intermediário da trilogia Bourne, com Matt Damon – entre A Identidade e O Ultimato. Houve depois um quarto episódio com Jeremy Renner – O Legado Bourne –, mas não se compara aos demais. Bourne e a namorada vivem anonimamente na Índia, mas surge um assassino profissional e o ex-agente volta à ativa para descobrir porque está sendo caçado. Mesmo sem o humor e o apelo sexual do primeiro filme, esse ajuda a entender por que a trilogia virou paradigma do cinema de ação dos anos 2000. As cenas de ação, muito fortes e bem montadas, passam-se quase todas em interiores exíguos, criando uma sensação de claustrofobia muito grande. E nunca será demais destacar a contribuição de Joan Allen. Uma senhora atriz, ela extrapola o material e cria uma personagem (a diretora da CIA) intensa.

Telecine Action, 11H30. Reprise, Colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

Minha Namorada

(Brasil, 1971.) Dir. de Zelito Viana, com Pedro Aguinaga, Laura Maria, Ana Maria Magalhães, Fernanda Montenegro.

O longa de estreia do produtor Zelito Viana. Um romance teen. Roteiro sensível do codiretor Armando Costa, a grande Fernanda. Acredite – você vai se surpreender.

Canal Brasil, 10 H. Reprise, Colorido, 82 min.

Indiana Jones e a Última Cruzada

Indiana Jones And The Last Cruzade. (Eua, 1989.) Dir. de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Sean Connery.

O terceiro filme da série. Indy e o pai (Sean Connery) seguem a trilha da última Cruzada, em busca do Graal. Diversão garantida.

Telecine Action, 19H40. Reprise, Colorido, 127 min.

Streaming

FANTASIA

O Labirinto do Fauno

Ofélia é uma garota que se muda para o interior da Espanha. Lá, ela encontra ruínas de um labirinto que abriga um fauno. Belíssima produção de Guilhermo del Toro.

ITUNES, 2006, 119 MIN.

DRAMA

Laranjas e Sol

Este drama baseado em fatos reais conta a história de uma assistente social britânica que desvenda um escândalo envolvendo a deportação de crianças.

NETFLIX, 2010, 105 min.

AÇÃO

Código de Honra

Steve Seagal tem uma missão: livrar sua cidade do crime. Para isso, ele precisará enfrentar seu antigo aprendiz, que deseja prendê-lo.

Telecine Play, 2016, 106 min.

Matheus Mans

DVD

Um sujeito ranzinza, que leva uma vida miserável – Ove, interpretado por Rolf Lassgard –, descobre que nem tudo está perdido quando novos vizinhos se mudam para a casa da frente e ele inicia nova amizade. Um filme multipremiado e com um humor particular.

Crianças

INFANTIL

O Bom Gigante Amigo

Mais Steven Spielberg. A história, adaptada do livro cultuado de Roald Dahl, sobre menina que embarca numa aventura mágica ao se envolver com gigante amigável.

Telecine Premium, 19H50. Colorido, 117 Min.