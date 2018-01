O Circo

The Circus. (Eua, 1928.) Dir. E Interpretação de Charles Chaplin, com Merna Kennedy, Allan Garcia.

Em 1929, na primeira edição do prêmio da Academia de Hollywood, Charles Chaplin ganhou um Oscar especial “por sua versatilidade e gênio como ator, roteirista, produtor e diretor” desse filme. Qualquer crítico vai dizer que não é tão bom como Em Busca do Ouro e Luzes da Cidade e, mesmo assim, é um clássico, com um encanto todo particular. Ao contrário de Cecil B. De Mille, que viu o circo como ‘o maior espetáculo da Terra”, Chaplin vai na contramão. O menor espetáculo – Carlitos, o vagabundo, junta-se a um circo itinerante e se apaixona pela equilibrista. O filme possui cenas engraçadíssimas e um final realmente emocionante e memorável. Naquele ano, o cinema tornou-se sonoro, mas Chaplin resistiu quanto pôde ao avanço. Seu próximo filme incorporou o som, mas não o diálogo. E surgiu só três depois. Foi justamente Luzes da Cidade.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B, 72 min.

Saudades de Um Pracinha

G.I. Blues. (Eua, 1960.) Dir. de Norman Taurog, com Elvis Presley, Juliet Prowse.

Completam-se este mês 40 anos da morte de Elvis (dia 16) e a TV revisita sua carreira. Elvis pracinha na Alemanha. Ele canta Tonight Is So Right For Love, mas quem rouba a cena é Juliet Prowse, dançando.

Paramount, 23H45. Reprise, Colorido, 104 min.

A Ilha dos Prazeres Proibidos

(Brasil, 1978.) Dir. de Carlos Reichenbach, com Neide Ribeiro, Meyri Vieira.

Jornalista que trabalha para organização secreta é escalada para missão na ilha do título. O cinema exigente de Reichenbach resiste a tudo, até a libertinagem da Boca do Lixo.

Canal Brasil, 0H30. Reprise, Colorido, 85 min.

DRAMA

O Valor de um Homem

Vincent Lindon é um homem de meia-idade que tenta se recolocar no mercado de trabalho. Para isso, porém, ele vai passar por situações que o colocarão à prova.

Telecine Play, 2015, 91 min.

TERROR

Corrente do Mal

Uma jovem começa a ser perseguida por um fantasma após ter sua primeira relação sexual. A história é estranha, mas é um ótimo filme de terror. Extremamente original.

NETFLIX, 2014, 107 min.

DRAMA

A Leoa

Um homem cuida sozinho de sua filha, que nasceu com uma deficiência que cobre todo o seu rosto de pelos. Ela, então, se torna alvo da comunidade.

ITUNES, 2017, 117 min.

DVD

Quarta versão do romance de Massimo Gorki, a de Panfilov foi premiada no Festival de Cannes e sai no Brasil graças ao acordo da Mosfilm com a distribuidora que tem a exclusividade da série ‘Cinema Soviético’. A versão muda de Pudovkin é insuperável, mas essa é boa.

Crianças

INFANTIL

Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood

Renato Aragão, o Didi, tenta salvar o circo. Já que animais são proibidos, que tal um show de humanos fazendo bichos?

Telecine Pipoca, 20H05. Colorido, 99 min.