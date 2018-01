Filmes

Como Eu Era Antes de Você

Me Before You. (Eua, 2016.) Dir. de Thea Sharrock, com Emilia Clarke, Sam Claffin, Charles Dance.

Best-seller internacional, o romance de Jojo Moyes virou um filme muito bom da inglesa Thea Sharrock. Uma garota meio sem graça é contratada para acompanhar um herdeiro que sofreu acidente e ficou tetraplégico. Ele quer morrer, ela, simplória, acha que poderá lhe devolver o gosto pela vida. Na mais bela cena do filme, Will Traynor, o milionário, explica para Louisa Clark porque a vida se tornou insuportável para ele. Lembra um certo dia, num café em Paris... Como se fosse uma comédia romântica, o filme introduz o tema grave da eutanásia. Refaz a pergunta de um velho filme com Richard Dreyfuss – De Quem É a Vida, Afinal? Emilia Clarke, só para lembrar, é uma das protagonistas da cultuada série Game of Thrones, da HBO, que foi hackeada ontem, vale lembrar. E Claffin vem aí na nova versão de Minha Prima Rachel, com Rachel Weisz.

Telecine Premium, 20h15. Reprise, colorido, 111 min.

Coração Valente

Braveheart. (Eua, 1995.) Dir. e Interpretação de Mel Gibson, com Sophie Marceau, Patrick Mcgoohan.

Épico vencedor dos Oscars de filme e direção (e outros mais). Conta a história do escocês William Wallace, que comandou a resistência aos britânicos, no século 13.

Telecine Pipoca 11h40. Reprise, colorido,182 min.

O Rio Selvagem

The River Wild. (Eua, 1994.) Dir. de Curtis Hanson, com Meryl Streep, Kevin Bacon, David Strathairn.

Meryl já havia recebido dois Oscars, mas esse foi seu primeiro megassucesso de público. Ela pega em armas contra fugitivos, em defesa da família, no rio do título.

Telecine Action, 12h. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

A Outra

Esta belíssima produção de época conta a história de Ana Bolena e sua irmã, Maria, na disputa pelo coração do poderoso e impetuoso rei Henrique VIII.

Netflix, 2008, 115 min.

AÇÃO

Crimes e Trapaças

Um malandro se dá bem num assalto e fatura US$ 1 milhão. Agora, no entanto, ele deve encarar as consequências de seu crime.

Telecine Play, 2014, 87 min.

COMÉDIA

Despedida em Grande Estilo

Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin se reúnem para agitar a vida e sair da linha, pela primeira vez, depois da aposentadoria.

Google Play, 2017, 96 min.

Matheus Mans

DVD

Roman Polanski – Memórias

França, 2016.

Dir. de Laurent Bouzereau.

Cineasta e jornalista, Bouzereau filma um encontro do diretor com o produtor Andrew Braunsberg. Conversam sobre arte e vida. Polanski emociona-se ao lembrar o assassinato da então mulher, a atriz Sharon Tate, e a filmagem de O Pianista. Um documento visceral.

Crianças

AÇÃO

Esqueceram de Mim

A família embarca numa viagem de Natal e Macaulay Culkin fica sozinho em casa. Diverte-se com a liberdade adquirida, mas o problema é que surgem ladrões. E agora, menino?

Telecine Fun, 18h10. Colorido, 110 min.