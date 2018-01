Duelo de Titãs

Last Train From Gun Hill. (Eua, 1959.) Dir. de John Sturges, com Kirk Douglas, Anthony Quinn, Carolyn Jones, Earl Holliman.

Talvez se deva buscar no western do grande Sturges a origem de um filme clássico como Rebelião, do japonês Masaki Kobayashi. Kirk Douglas caça o assassino de sua mulher. É o filho de seu velho amigo Tony Quinn, que sabe que o outro tem razão, mas, afinal, defende o filho. Na obra-prima de Kobayashi, Tatsuya Nakadai também reconhece a grandeza da causa de Toshiro Mifune, mas está preso ao código de ética que o leva a defender o corrupto chefe do clã. Como agir nessas situações? Vamos deixar Rebelião de lado, pois o que a TV paga oferece nesta segunda, 31, é o duelo de dois grandes astros, Douglas e Quinn, por um grande diretor de westerns. Você não precisa ser fã de carteirinha do gênero para apreciar as sólidas qualidades de Sturges, que assimila certa influência do Fred Zinnemann de Matar ou Morrer.

Telecine Cult. 22 H. Reprise, Colorido, 94 min.

Cassino

Casino. (Eua, 1995.) Dir. de Martin Scorsese, com Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods.

Variação de Os Bons Companheiros. De Niro vai dirigir cassino em Vegas, mas não tem noção daquilo em que está se metendo. O triângulo com Sharon e Joe Pesci não ajuda.

TCM 22 H. Reprise, Colorido, 182 min.

Chuva Negra

Black Rain. (Eua, 1989.) Dir. de Ridley Scott, com Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Cate Capshaw.

E se esse filme, malgrado as ficções científicas, for a obra-prima de Ridley Scott? Douglas e Garcia caçam fugitivo no Japão. Estéticas em implosão, um deslumbramento de filme.

PARAMOUNT 0 H. Reprise, Colorido, 126 min.

ANIMAÇÃO

A Fuga do Planeta Terra

Divertido filme para crianças, mostra a saga de alienígena tentando resgatar seu irmão preso no Planeta Terra.

HBO GO, 2013, 89 min.

COMÉDIA

As Vozes

Comédia nonsense. Nela, Ryan Reynolds mata sua paquera por acidente. Por sorte, seu cão e gato falantes estão lá para ajudar. Bom passatempo para se distrair.

NETFLIX, 2014, 103 min.

DRAMA

A Pele de Vênus

Um diretor de teatro está encerrando os testes de sua nova peça. Tudo muda, porém, quando uma atriz entra em cena e começa um jogo de sedução para convencê-lo que ela é perfeita para ser a protagonista.

Telecine Play, 2013, 95 min

Matheus Mans

DVD

Produção da Mosfilm licenciada no Brasil com exclusividade para a CPC/Umes no selo ‘Série Cinema Soviético’, é um dos grandes filmes de guerra do cinema. A ofensiva dos alemães na Bielo-Rússia, durante a 2.ª Grande Guerra, produziu um massacre bárbaro. Chocante.

Crianças

FANTASIA

O Lar das Crianças Peculiares

O ‘lar’ é, na verdade, o orfanato da srta. Peregrine e as crianças possuem poderes muito especiais. Tim Burton não é mais um diretor. Virou gênero.

Telecine Premium 19H40. Colorido, 127 min.