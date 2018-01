Filmes na TV

Um Convidado Bem Trapalhão

The Party. (Eua, 1968.) Dir. De Blake Edwards, Com Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion, Denny Miller.

Um crítico escreveu certa vez que o espectador deveria se vestir de galã para assistir a uma comédia de Blake Edwards. Mestre da sofisticação, ele fez a exitosa série do Inspetor Clouseau com Peter Sellers. Mas a obra-prima de ambos é essa. Sellers faz ator indiano que, logo de cara, destrói a filmagem de um épico no estilo de Gunga Din. O produtor irado resolve bani-lo de Hollywood, mas seu nome vai parar, por engano, na seleta lista de convidados para uma festa privada. Hrundi Bakshi, é seu nome, chega candidamente e, com cara de quem não está entendendo nada, destrói a festa como destruiu o set. É uma obra-prima, um filme engraçado, de morrer de rir. E, além de Sellers, tem a graça de Claudine Longet, filmada com aquela delicadeza que Edwards sempre teve para as belas mulheres de seus filmes.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 99 min.

Pequena Miss Sunshine

Little Miss Sunshine. (Eua, 2006.) Dir. de Jonathan Dayton E Valerie Faris, com Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carrell, Abigail Breslin, Alan Alda.

Família cai na estrada para tentar realizar o sonho de garota de ser miss mirim. Simplesmente um clássico indie. Oscars de roteiro e coadjuvante, Alda.

PARAMOUNT 16 H. Reprise, Colorido, 103 min.

O Banheiro do Papa

El Baño Del Papa. (Uruguai, 2007.) Dir. de Enrique Fernandez, Cesar Charlone, com César Troncoso.

A população de uma pequena cidade vê na visita do papa uma chance de ganhar dinheiro. Mas as coisas não sem conforme esperado. Uma joia de humor e observação.

Canal Brasil 19H15. Reprise, Colorido, 90 min.

Streaming

DRAMA

O Ano Mais Violento

Em busca do sonho americano, um jovem imigrante se esforça para não ser tragado pela corrupção em meio a uma violenta onda de crimes na cidade de Nova York.

NETFLIX, 2014, 124 min.

AÇÃO

Inferno

Filme mais recente e baseado na obra de Dan Brown, Inferno mostra o simbologista Robert Langdon tentando deter um vírus mortal.

HBO GO, 2016, 121 min.

ROMANCE

Jogo de Amor em Florença

Um rapaz recebe um “não” após pedir sua namorada em casamento. Perdido, ele acaba buscando novos horizontes na cidade de Florença.

Telecine Play, 2017, 96 min.

Matheus Mans

DVD

No terceiro filme da série de terror, Samara estás de volta, e mais sinistra ainda. Na trama, garota tenta salvar o namorado, que foi investigar uma fita de vídeo e virou presa da maldição. Quem ve aquelas imagens está condenado à morte. Estará mesmo?

Crianças

ANIMAÇÃO

Minions

O filme dos amarelinhos, sempre dispostos a seguir – e servir – um gênio do mal. A fórmula do ‘Malvado Favorito’ prosperou e os minions caíram no gosto do público.

Telecine Fun. 18H10. Colorido, 91 min.