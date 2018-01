Filmes

O Amante da Rainha

En Kongelik Affare. (Alemanha, 2012.) Dir. de Nikolaj Arcel, com Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Fölsgaard.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito bem produzido – pela Zentropa, a empresa de Lars Von Trier –, esse longa visualmente suntuoso pode parecer um tanto convencional, porque afinal conta a história de um romance. Jovem inglesa casa-se com o rei da Dinamarca e ele, emocionalmente instável, se torna cada vez mais insano. Entra em cena o médico da corte, de quem ela fica amante. Alicia Vikander e Mads Mikkelsen são os intérpretes dos papéis, com direito a cenas intensas. Mas o romance é só um adereço. Na verdade, o tema é o background histórico e político, e a chegada do iluminismo ao norte da Europa. Aproveitando a insanidade do rei, o casal de amantes promove uma reforma política que vai mudar a estrutura de poder no país. E, quando é confrontado com a necessidade de tomar uma decisão – o amor ou a política –, o amante opta pela segunda. O romance da traição?

Telecine Cult, 12h30. Repr., colorido, 137 min.

VEJA TAMBÉM

Nove Rainhas

Nueve Reinas. (Argentina, 2003.) Dir. De Fabián Bielinsky, Com Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Bredice.

Dois vigaristas se unem para aplicar um golpe. E, com o tempo, fica cada vez mais difícil descobrir quem está tentando enganar quem. Darín no topo e Leticia Bédice, um assombro.

TCM, 22 h. Reprise, colorido, 115 min.

Rastros de Ódio

The Searchers. (Eua, 1956.) Dir. de John Ford, com John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood.

Por mais que o horário seja proibitivo, o clássico de Ford merece o destaque. Um dos maiores (o maior?) western do cinema. John Wayne busca a sobrinha sequestrada por índios.

TCM, 3h24. Reprise, colorido, 119 min.

Veja programação da Tv aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Como funcionam quase todas as coisas

Filme argentino que conta a história de uma mulher que larga o emprego e passa a vender enciclopédias para ir à Itália e procurar a mãe que a abandonou. Emocionante e com atuações marcantes.

Netflix, 2015, 95 min.

SUSPENSE

Os Donos da Noite

Bobby decide deixar o lado policial da família de lado e administrar uma boate repleta de gângsteres de todos os tipos. Bom passatempo.

Telecine play, 2007, 112 min.

DOCUMENTÁRIO

Taego Ãwa

Uma dupla de cineastas encontrou fitas VHS sobre a tribo ãwa e partem em busca do grupo para apresentar as imagens.

Itunes, 2016, 70 min.

Matheus Mans

DVD

31

EUA, 2016. Dir. de Rob Zombie, com Sheri Moon Zombie.

Às vésperas do Halloween, cinco pessoas são sequestradas e mantidas em cativeiro num lugar chamado ‘mundo do assassinato’. Como num jogo, o desafio é sobreviver aos palhaços que, armados de facas, vivem fazendo vítimas no local. Terror sanguinolento.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 3

No terceiro filme da série, e sempre em busca do aprimoramento interior, Po precisa enfrentar força sobrenatural e domar os próprios demônios.

Telecine Pipoca, 17h40. Colorido, 95 min.