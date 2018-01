Filmes na TV

O Valor de Um Homem

La Loi Du Marché. (França, 2015.) Dir. de Stephane Brizé, com Vincent Lindon, Karine De Mirbeck.

Não existem dois filmes mais diferentes que A Vida de Uma Mulher, em cartaz nos cinemas, e O Valor de Um Homem, que passa hoje na TV paga. Começa pelos gêneros. Um retrato de mulher, outro de homem. Não são tão diferentes assim, são obras de um mesmo autor. Retratam massacres no fundo bem parecidos. O de uma mulher na sociedade machista do século 19. O de um homem de 50 anos no competitivo mercado de trabalho da atualidade. Uma e outro iniciam processos doloridos de decadência, que o diretor filma com austero realismo e acentuado gosto pela elipse. Há dois anos, Vincent Lindon foi melhor ator em Cannes. Por unanimidade, declarou o júri em seu comunicado. Lindon é daqueles atores que se apropriam do personagem e o vivem com intensidade. O filme termina e a angústia do homem que tenta provar seu valor fica com o público.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 91 min

VEJA TAMBÉM

Conduzindo Miss Daisy

Driving Miss Daisy. (Eua, 1989.) Dir. de Bruce Beresford, com Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd.

Oscars de filme e atriz (Jessica) para a história do motorista negro que se torna amigo e confidente de dama sulista a quem serve por mais de 25 anos.

CINEMAX, 14H19. Reprise, Colorido, 94 min

Brava Gente Brasileira

(BRASIL, 2000.) DIR. DE LÚCIA MURAT, COM DIOGO INFANTE, LUCIANA RIGUEIRA, FLORIANO PEIXOTO, BUZA FERRAZ.

No século 18, expedição é enviada ao Pantanal para mapear a região. A anti-história do Brasil. Abusos de mulheres, de índios. Muito boa ficção, feita no capricho.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 104 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

A Bailarina

Uma garota órfã foge para Paris em busca de seu sonho: se tornar uma bailarina. Animação boa para crianças e adultos. Diverte.

NETFLIX, 2017, 89 MIN.

COMÉDIA

O Arquiteto

Um casal contrata um arquiteto para fazer a casa dos sonhos. Só que o projeto se torna um pesadelo quando um romance surge no meio da obra.

Telecine Play, 2016, 94 min.

ROMANCE

O Último Amor de Mr. Morgan

Michael Caine é um viúvo solitário em Paris que vê sua vida mudar após receber a ajuda de uma jovem para desembarcar de um ônibus. Emocionante, sem ser piegas.

ITUNES, 2014, 115 min.

Matheus Mans

DVD

Um elenco excepcional – Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall – valoriza ainda mais a história da escritora levada a julgamento por contestar ideias de um colega historiador que diz que o Holocausto nunca existiu. Tema forte nesse momento de ‘direitização’ do mundo.

Crianças

FANTASIA

O Hobbit – A Desolação de Smaug

De volta ao universo de JRR Tolkien. Bilbo, Gandalf e os elfos da Floresta das Trevas enfrentam o dragão Smaug no difícil caminho para Erebor.

Telecine Pipoca, 11 H. Colorido, 161 min.