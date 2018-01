Filmes na TV

Central do Brasil

(Brasil, 1998.) Dir. de Walter Salles, com Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Vinicius De Oliveira, Othon Bastos, Matheus Nachtergaele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vencedor dos Ursos de Ouro e Prata no Festival de Berlim – melhor filme e atriz –, Central do Brasil foi o primeiro êxito da Retomada. Foi até para o Oscar, concorrendo a melhor filme estrangeiro e atriz, a grande Fernanda Montenegro. Ela faz Dora, a escrevinhadora da Central, que atravessa o Brasil numa jornada para levar o garoto Josué em busca do pai. Passados quase 20 anos, a obra-prima de Walter Salles nunca foi mais atual. O tema é a construção da ética num país miserável, e Dora bem deveria servir de exemplo – para tanta gente que seria impossível nomear uma ínfima porção no espaço exíguo desse texto. Fernanda é maravilhosa – mas quando que ela não é? Mais impressionante é o garoto. A cada visão do filme, Vinicius cresce. Seu olhar doído, acusador, faz parte das lembranças inesquecíveis do cinema brasileiro.

Canal Brasil 19H30. Reprise, Colorido, 112 min.

VEJA TAMBÉM

Tarde Demais para Esquecer

An Affair To Remember. (Eua, 1957.) Dir. de Leo Mccarey, com Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning.

Um dos belos e refinados melodramas do cinema. Foi inspiração para Sintonia de Amor. Grant e Deborah marcam encontro no alto do Empire State, mas ela não aparece. Por que será?

Telecine Cult 22 H. Reprise, Colorido, 115 min.

Os Guerreiros Pilantras

Kelly’s Heroes. (Eua, 1970.) Dir. de Brian G. Hutton, com Clint Eastwood, Telly Savalas, Donald Sutherland.

Comédia de guerra, um clássico. Clint e seu regimento buscam ouro na guerra. A cena do ‘duelo’, que evoca Sergio Leone (e Ennio Morricone), é digna de antologia.

TCM 23H55. Reprise, Colorido, 145 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

O Discurso do Rei

Mostra o tratamento que o rei George VI faz para tratar a gagueira e assumir a coroa britânica. Venceu o Oscar de 2012.

HBO GO, 2011, 118 min.

COMÉDIA

As Férias do Pequeno Nicolau

Mostra a viagem de Nicolau para o litoral da França com seus pais e sua avó. No entanto, ele não consegue aproveitar por não esquecer Mary Jane, seu amor de verão

ITUNES, 2014, 97 min.

SÉRIE

Elementary

Nesta versão moderna do clássico, o lendário detetive Sherlock Holmes soluciona os casos mais difíceis da Polícia de Nova York com a ajuda da Dra. Joan Watson

NETFLIX, 2012, 50 min.

Matheus Mans

DVD

Havia a expectativa de um faturamento maior, e para falar a verdade até as ousadias do mangá original autorizavam que o diretor Sanders fosse mais longe no visual. Mas Scarlett Johansson é 10 e o lançamento é cheio de extras – making of, homem vs. máquina, etc.

Crianças

FANTASIA

O Pequeno Stuart Little 2

No segundo filme da série que mistura animação e live action, o pequeno Stuart – um rato! – se apaixona por ave, mas ela desaparece. O gato, Snowball, ajuda na busca.

HBO FAMILY, 20 H. Colorido, 78 min.