Filmes

Era o Hotel Cambridge

(Brasil, 2016.) Dir. de Eliana Caffé, com José Dumont, Suely Franco. Isam Ahmad Issa, Thaissa Carvalho.

Um dos mais originais filmes brasileiros do ano, nas bordas da ficção e do documentário. Conta a história de uma ocupação no centro de São Paulo, onde convivem integrantes do movimento por moradia e refugiados recém-chegados ao Brasil. Ator fetiche da diretora, presente em todos os seus filmes, José Dumont faz a ligação entre as várias histórias (e personagens). E é justamente, por isso, que a própria diretora diz que, apesar da base documental, o conceito de Hotel Cambridge é 100% ficcional. Além do ‘Zé’, o filme conta com outra participação especial, e é de Suely Franco, que também está em Detetives do Prédio Azul, nos cinemas. Suely é uma grande atriz brasileira e, nos últimos anos, não tem precisado de mais do que pequenas participações nesses dois filmes – e em Minha Mãe É Uma Peça 2 e Fico Loko – para reafirmar a força de seu extraordinário talento.

Canal Brasil 22 h. Reprise, colorido, 99 min.

Jurassic Park – O Mundo Perdido

The Lost World: Jurassic Park. (Eua, 1997.) Dir. De Steven Spielberg, Com Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough.

O segundo filme é quase um repeteco. Outra ilha, outra mocinha, os mesmos dinossauros.

Fox 17h45. Reprise, colorido, 134 min.

Questão de Honra

A Few Good Men. (Eua, 1992.) Dir. de Rob Reiner, com Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon.

Tom Cruise investiga mortes na Marinha e tem de desmascarar o arrogante almirante Nicholson. Um ótimo filme de tribunal. E o confronto dos astros é dez.

TCM 23h42. Reprise, colorido, 138 min.

Streaming

AÇÃO

Scarface

Clássico indiscutível dos anos 1980, Scarface acompanha a trajetória de Tony Montana, um mafioso que quer dominar o tráfico nos EUA. Atuação memorável de Al Pacino.

Amazon prime video, 1984, 170 min.

SÉRIE

The Night Of

Um homem é acusado de assassinato após sua companheira ser esfaqueada e morta durante a noite. Com várias reviravoltas, The Night Of conta uma história de tirar o fôlego e com um elenco excepcional.

HBO GO, 2016, 60 min.

DOCUMENTÁRIO

Nunca me Sonharam

Reflete sobre a situação do ensino público no Brasil a partir da óptica de professores e alunos.

Itunes, 2017, 84 min.

Matheus Mans

DVD

NORMAN – CONFIE EM MIM

EUA, 2017. Dir. de Joseph Cedar. Pérola. R$ 39,90

Lembram-se do cultuado Muito Além do Jardim, de Hal Ashby, com Peter Sellers? Esse filme não deixa de ser uma variação. Richard Gere, o Norman, tem um pequeno negócio em Nova York. E influencia jovem político que, depois, vira um líder mundial.

Crianças

CHAPÉU UM

Aviões 2 – Heróis do Fogo ao Resgate

No segundo filme da série de animação, Dusty vai trabalhar na Brigada de Incêndio e aprende o que é ser um verdadeiro herói com o helicóptero Black Ranger.

Telecine Fun 13h05. Colorido, 84 min.