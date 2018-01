Ágil no Gatilho

Top Gun. (Brasil, 1955.) Dir. de Ray Nazarro, com Sterling Hayden, William Bishop, Karin Booth.

Tem gente que não tem a menor noção de um diretor como Ray Nazarro, mas ele foi, talvez, o rei dos westerns B de Hollywood. Esse é exemplar. Sterling Hayden volta à pequena cidade para enterrar a mãe e desconfia do homem que domina o lugar. William Bishop instalou o reinado do terror e, para complicar, é casado com a mulher que Hayden amava. Repare na data, 1955. O macarthismo ainda era recente e o western de Nazarro é daqueles que, como Johnny Guitar, também com Hayden, dão conta da América profunda que, com sua isenção, permitiu aquele avanço da direita num dos mais sinistros ataques da história à democracia norte-americana. Como western, o filme é econômico, direto, muito bem feito. E tem o título, Top Gun, o gatilho mais ágil. Exatamente 30 anos depois, Tom Cruise estrelou seu filme de mesmo nome, mas aí era uma história de pilotos, nos ares.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

Louco por Cinema

(Brasil, 1994.) Dir. de André Luiz Oliveira, com Nuno Leal Maia, Eduardo Conde, Roberto Bonfim, Jairo Mattos.

A mais bela metáfora sobre a loucura que é fazer cinema no País. Nuno Leal Maia ocupa instituto psiquiátrico e faz pacientes reféns para poder concluir filme inacabado.

Canal Brasil, 13H30. Reprise, Colorido, 100 min.

Trindade Violenta

Three Violent People. (Eua, 1956.) Dir. de Rudolph Mate, com Charlton Heston, Anne Baxter, Tom Tryon.

Após a Guerra Civil, Heston tem de lidar com a mulher, ex-prostituta, e o irmão que o culpa por haver perdido o braço. Western competente, senão memorável. O elenco ajuda.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 100 min.

Streaming

TERROR

Christine

Adaptado de um livro de Stephen King, Christine conta a história de uma estudante que restaura um carro que se transforma em uma máquina mortífera.

NETFLIX, 1983, 110 min.

SUSPENSE

Na Próxima, Acerto o Coração

Na França, um serial killer que mata apenas mulheres está amedrontando a população. O que ninguém sabe, no entanto, é que ele é um policial encarregado de investigar os crimes que ele mesmo cometeu.

Telecine Play, 2014, 108 min.

AÇÃO

Velocidade Máxima

Keanu Reeves e Sandra Bullock tentam controlar um ônibus que precisa manter velocidade para bomba não explodir.

ITUNES, 1994, 116 min.

Matheus Mans

DVD

O cinema contou muitas vezes a história de Cristina, da Suécia. Criada como homem, a rainha enfrentou resistência a seu projeto de modernizar o país e ao fato de ter amante mulher. Mika Kaurismaki é o diretor e no elenco estão Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist.

Crianças

AVENTURA

Os Goonies

Quatro garotos unem-se para buscar tesouro de pirata. O elenco juvenil (Sean Astin, Josh Brolin), o diretor Richard Donner, a trilha, tudo serve à história (de Steven Spielberg).

HBO Family, 20 H. Colorido, 115 min.