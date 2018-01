Tudo Sobre Minha Mãe

Todo Sobre Mi Madre. (Espanha, 1999.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Penelope Cruz, Cecilia Roth, Marisa Paredes.

Que o espanhol Almodóvar é um dos grandes diretores do cinema parece fora de dúvida. A questão, numa obra tão vasta e rica, talvez seja identificar o maior filme do diretor. Quem sabe Carne Trêmula? Ou Fale com Ela? Por que não Tudo Sobre Minha Mãe? Devastada pela morte do filho num acidente, Cecilia Roth procura o pai do garoto para lhe comunicar a triste nova. Ele mudou de gênero e agora é mulher. Mas isso não impediu que engravidasse uma jovem freira. Como uma antena, há quase 20 anos, Almodóvar já investigava novas formas de família e organização social. Todo grande artista é um visionário. E Almodóvar, que tem seus mestres, inspirou-se em Joseph L. Mankiewicz. All About Eve – A Malvada. Seu cinema, sempre transgressor, superou a fase da provocação a qualquer preço. Tornou-se mais maduro. E quem ganhou fomos nós, o público.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 20H. Reprise, Colorido, 105 Min.

VEJA TAMBÉM

A Batalha do Planeta dos Macacos

Battle For The Planet Of The Apes. (Eua, 1973.) Dir. de J. Lee Thompsopn, com Roddy Mcdowell, Natalie Trundy.

O quinto e último filme da primeira série tenta dar sentido (e um fecho) a toda a saga. Bom de ver antes do novo, que estreia em agosto.

Telecine Cult, 13H35. Reprise, Colorido, 86 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Babel

Um trágico acidente no Marrocos deflagra uma sucessão de eventos que vão ligar quatro grupos de pessoas, divididas por distâncias geográficas e culturais.

AMAZON PRIME VIDEO, 2006, 143 MIN.

THRILLER

Dinheiro em Jogo

Dois homens de negócios estão prestes a fugir com 5 milhões de dólares em dinheiro ilícito. Mas eles não esperavam que os planos fossem interrompidos e revelados por um convidado inconveniente.

ITUNES, 2016, 88 MIN.

SÉRIE INFANTIL

A Pior das Bruxas

Depois de encontrar, sem querer, uma escolinha para bruxas, uma heroína desastrada percebe que este é seu lugar.

NETFLIX, 2017, 20 min.

Matheus Mans

DVD

Como todo filme dirigido pelo ex-ator Peter Berg, esse é mais crítico às instituições do que parece. A história real mostra como a falta de segurança numa plataforma de petróleo coloca vidas em risco. Tenso, bem feito. E com Mark Wahlberg à frente de extenso elenco.

INFANTIL

Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood

Didi bola espetáculo com gente na pele de animais falantes para salvar o circo. Há algo do encanto dos velhos Trapalhões.

Telecine Pipoca, 13H30. Colorido, 99 min.