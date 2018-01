Filmes na TV

Seven – Os Sete Pecados Capitais

Se7en. (Eua, 1995.) Dir. de David Fincher, com Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, Richard Roundtree.

Brad Pitt e Morgan Freeman formam dupla de policiais à caça de um assassino serial. Kevin Spacey, pois é ele quem faz o papel, escolhe suas vítimas em função dos sete pecados capitais. E toda a arquitetura dramática do filme converge para o último crime, que vai desencadear uma reação – e aí serão dois pecados capitais, de uma só tacada. David Fincher já havia feito Alien 3, que não foi o sucesso esperado por parte de um diretor que se destacara na publicidade (e nos videoclipes de Aerosmith, Madonna e Paula Abdul). Foram notórios seus problemas com executivos do estúdio. Tudo mudou com Seven, que fez dele um dos grandes diretores de sua geração. Com Pitt, fez também O Clube da Luta e O Curioso Caso de Benjamin Button, mas Seven é insuperável. Um filmaço que exige público com nervos fortes.

WARNER, 23H25. Reprise , Colorido, 127 min.

Inimigo Meu

Enemy Mine. (Eua, 1985.) Dir. de Wolfgang Petersen, com Dennis Quaid, Louis Gosset Jr.

Terráqueo é obrigado a conviver com alienígena num planeta distante. Mais que a tradicional fábula de coexistência, o filme aborda uma interessante questão de gênero.

Telecine Cult, 19H55. Reprise, Colorido, 108 min.

Mulher Objeto

(Brasil, 1981.) Dir. De Sílvio De Abreu, Com Helena Ramos, Nuno Leal Maia, Kate Lyra, Maria Lúcia Dahl, Hélio Souto.

Mulher casada não consegue ter prazer devido a trauma de infâncias. O thriller psicanalítico (e hitchcockiano) de Sílvio de Abreu é um clássico da Boca.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 125 min.

Streaming

DRAMA

Real: O Plano por Trás da História

Polêmico filme brasileiro, conta a história dos bastidores da criação do Plano Real pela visão do economista Gustavo Franco.

ITUNES, 2017, 95 min.

CURTA

Piper

Animação que antecedeu Procurando Dory, mostra uma pequena ave descobrindo o mundo ao ir atrás de comida. Encanta.

Telecine Play, 2016, 6 Min.

AVENTURA

A Lenda de Tarzan

Releitura da clássica história de Edgar Rice Burroughs, A Lenda de Tarzan fala sobre a origem do homem que é criado por macacos em uma floresta. Tem atuações fracas, mas conta com belos efeitos especiais.

HBO Go, 2016, 109 Min.

DVD

Romance e espionagem num drama romântico inspirado nos grandes filmes de Hollywood nos anos 1930 e 40. Brad Pitt casa-se com Marion Cotillard, mas ela pode ser espiã e ele, se isso for confirmado, terá de matá-la. O glamour predomina sobre a tragédia.

Crianças

ANIMAÇÃO

Toy Story

Um marco na história da Pixar (e da animação). Caubói é o boneco preferido de garoto, mas ele ganha um astronauta. Woody, Buzz Lightyear. Impossível não se envolver.

Telecine Fun, 13 H. Colorido, 80 min.