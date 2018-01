Filmes na TV

Nine

(Eua, 2009.) Dir. de Rob Marshall, com Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Sophia Loren, Fergie.

A versão musical de Oito e Meio, o clássico de Federico Fellini, era um projeto de Anthony Minghella, que chegou a escrever o roteiro. Virou filme de Rob Marshall, contando, com canto e dança, a história de Guido Contini, um diretor em crise de inspiração e com problemas na vida pessoal. Guido viaja nas lembranças e também nas fantasias. Grandes números musicais incluem o solo de Marion Cotillard (Take it All) e a homenagem ao cinema italiano na voz de Kate Hudson, com elementos retrô do pop dos anos 1960. Mas nenhum supera a participação de Fergie recriando Saraghina. Na obra-prima felliniana, a prostituta imensa dançava a rumba para os meninos, que viam nela seu (primeiro) objeto de desejo. Fergie canta e dança com uma intensidade que seduziria o próprio Fellini, que criou a personagem.

Paramount, 0H55. Reprise, Colorido, 119 Min.

Silverado

(Eua, 1985.) Dir. de Lawrence Kasdan, com Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Danny Glover, Rosanna Arquette.

Na época, Hollywood estava há tempos sem produzir westerns. É uma espécie de ‘quatro magníficos’, sobre grupo de pistoleiros que enfrenta vilões muito malvados.

TCM, 18H56. Reprise, Colorido, 132 Min.

Os Selvagens da Noite

The Warriors. (Eua, 1979.) Dir. de Walter Hill, com Michael Beck, James Remar, Deborah Van Valkenburgh.

Gangue atravessa Nova York entrando em guerra com os grupos que dominam cada quarteirão. Fez história porque na época, nos EUA, havia quebra-quebra nos cinemas.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 94 Min.

Streaming

TERROR

A Noite dos Mortos Vivos

Ben e Barbara devem lutar para sobreviver quando os mortos levantam de seus túmulos para se alimentarem dos vivos.

NOW, 1968, 95 min.

DOCUMENTÁRIO

Imba Means Sing

Conheça as esperanças, os sonhos e os desafios de três crianças de Uganda que viajam o mundo com um coro de crianças africanas.

Netflix, 2015, 74 Min.

SUSPENSE

Truque de Mestre

Filme que surgiu sem divulgação alguma, mas que virou sucesso de bilheteria. Acompanha um grupo de ilusionistas que rouba bancos enquanto faz truques de mágica. Divertido e surpreendente.

Telecine Play, 2013, 107 min.

Matheus Mans

DVD

Animação que pega carona no culto ao Chefão (filme). Garoto descobre que há algo estranho com seu irmão, um bebê que usa terno e gravata e vive ao telefone. É parte de um plano sinistro para dominar o mundo, mas nada que o amor familiar não possa resolver.

Crianças

INFANTIL

Meu Amigo, o Unicórnio

Garoto com deficiência na perna liga-se a égua prenhe. E ela dá à luz um unicórnio, o que muda a vida do protagonista – chama-se Billy – para sempre. Bonita aventura.

HBO FAMILY, 13H15. Colorido, 90 Min.