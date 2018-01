Filmes na TV

Convite ao Prazer

(Brasil, 1980.) Dir. de Walter Hugo Khouri, com Roberto Maya, Serafim Gonzalez, Sandra Bréa, Kate Lyra, Nicole Puzzi, Aldine Müller, Helena Ramos.

Já se passaram 14 anos desde a morte de Khouri – em 27 de junho de 2003 – e não surgiu nenhum outro autor como ele, interessado em fazer a crítica do topo da pirâmide social brasileira. Ele chegou a ser atacado por isso, mas terminou por se impor com o que chama de ciclo ‘marcelhal’. O empresário Marcelo reencontra amigo de escola, agora dentista. Convida-o a frequentar sua ‘garçonnière’. Obcecado pelo prazer físico, Marcelo talvez seja personagem único no cinema mundial porque busca a elevação por meio da degradação. Corrompe tudo e todos ao redor – seria interessante imaginar o que Khouri estaria filmando no Brasil atual. Uma fraqueza do seu cinema é que, no caso desse filme, os atores (homens) são fracos. As mulheres são esplendorosas, um desfile das mais belas da Boca do Lixo, incluindo a ‘rainha’ Helena Ramos.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 111 Min.

VEJA TAMBÉM

Cavalo de Guerra

The War Horse. (Eua, 2011.) Dir. de Steven Spielberg, com Jeremy Irivine, Peter Mullan, Emily Watson, Niels Arestrup.

A odisseia de um cavalo e seu dono, durante a 1.ª Grande Guerra. Cada um vive as próprias experiências. Conseguirão sobreviver? Spielberg dirige no estilo do mestre John Ford.

SPACE, 23H30. Reprise, Colorido, 146 Min.

Woodstock – 3 Dias de Paz, Amor e Música

(Eua, 1970.) Dir. de Michael Wadleigh.

Oscar de documentário, um raro filme que capta a explosão de música e ideal comunitário (hippie?), reunindo o melhor do rock e do pop na época. Essa é a versão estendida do diretor, com mais de tudo.

TCM, 1H38. Reprise, Colorido. 224 Min.

Streaming

COMÉDIA

Um Espião e Meio

Dwayne Johnson era um jovem franzino que sofria bullying no colégio. No entanto, o tempo passou e ele cresceu. Agora, ele reencontra um dos alunos promissores da escola em uma missão secreta da CIA.

Telecine Play, 2016, 105 Min.

DRAMA

Agnus Dei

No fim da Segunda Guerra, uma jovem médica francesa atende num convento da Polônia freiras grávidas, estupradas por soldados russos.

Netflix, 2016, 115 Min.

FAROESTE

Bravura Indômita

Remake do clássico pelas mãos dos irmãos Coen, o filme conta a história de um rapaz que vai se vingar da morte do pai.

Looke, 2010, 110 Min

Matheus Mans

DVD

A chamada de publicidade desse filme diz – “Quando tudo desmoronou, a esperança permaneceu.” Um homem volta para casa com o bolo do aniversário da filha. Atravessa um túnel, que desmorona, e ele fica preso. Prepare-se para duas horas de angústia.

Crianças

INFANTIL

Se Meu Fusca Falasse

O original dos anos 1960. Herbie, o Fusca, ‘adota’ piloto e o conduz através de sucessivas vitórias. Considerado um funcionário da Disney, o diretor Robert Stevenson foi muito mais.

Telecine Cult, 19H55. Reprise, P&B, 107 min.