Uma História de Loucura

Une Histoire De Fou. (França, 2015.) Dir. de Robert Guédiguian, com Ariane Ascaride, Grégoire Leprince-Ringuet.

Uma história de loucura, ou de louco? Pode não fazer muita diferença, mas tem. Sempre preocupado com o genocídio armênio, o francês Guédiguian, que se define como autor de esquerda, inspirou-se num caso ocorrido na Espanha. Terrorista armênio atenta contra o embaixador da Turquia na França e fere ciclista que passa pelo local. O ferido resolve conhecer a família de seu algoz. A mãe armênia, privada do filho, que está na clandestinidade, o acolhe como da família. São três linhas narrativas que se fundem no mesmo relato sobre afeto e aceitação das diferenças. Só assim, acredita o diretor, será possível vencer o radicalismo que envenena o mundo. Há um tanto de idealismo nessa ideia de que todo mundo tem razão, mas o filme é tão sincero – e Ariane Ascaride, mulher do diretor, tão boa atriz – que você vai acreditar.

Telecine Cult. 22 H. Inédito, Colorido, 134 Min.

Desenrola

(Brasil, 2011.) Dir. de Rosane Svartman, com Olivia Torres, Lucas Salles, Kayky Britto, Cláudia Ohana.

A caretinha Priscilla resolve perder a virgindade. A diretora e roteirista Rosane Svartman saiu daqui para comandar programas teen e novelas na – Malhação, Totalmente Demais etc.

Canal Brasil 13H30. Reprise, Colorido, 78 Min.

Trama Internacional

The International. (Eua, 2009.) Dir. de Tom Tykver, com Clive Owen, Naomi Watts, Armin Müeller-Stahl.

Um prédio todo de vidro deveria ser símbolo de transparência, mas é o que menos existe nessa investigação sobre crimes no sistema financeiro. Muito bem feito.

Paramount 18H45. Reprise, Colorido, 118 Min.

COMÉDIA

Três é Demais

Max Fischer, um estudante da conceituada Academia Rushmore, vê seu mundo ficar de pernas para ar ao se apaixonar por uma professora viúva da primeira série. De Wes Anderson.

NETFLIX, 1998, 92 min.

DRAMA

Os Sonhadores

O estudante americano Matthew conhece os irmãos gêmeos Theo e Isabelle. À beira da revolução estudantil, os três passam a viver juntos e dividem seu amor pelo cinema e um intenso relacionamento.

Telecine Play, 2003, 112 min.

SUSPENSE

Vida Dupla

A namorada de David some e, a partir daí, segredos começam a surgir e a surpreender o rapaz.

ITUNES, 2017, 112 min

Matheus Mans

DVD

Exatamente 20 anos depois do primeiro Trainspotting – Sem Limites, o diretor Boyle retoma os personagens de seu filme cultuado. Renton/McGregor retorna a Edimburgo e reencontra Bud, Sick Boy e Begbie para novas pancadarias. E tgudo foi filmado em Glasgow.

Crianças

INFANTIL

Pequenos Espiões 3: Game Over

Antonio Banderas, o diretor tex/mex Robert Rodriguez e as crianças que tentam libertar mamãe. Ela ficou presa no videogame...

PARAMOUNT 13 H. Reprise. Colorido, 82 min.