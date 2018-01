Filmes

Eles Não Usam Black-Tie

(Brasil, 1981.) Dir. de Leon Hirszman, com Gianfrancesco Guarnieri, Fernanda Montenegro, Bete Mendes, Carlos Alberto Riccelli, Milton Gonçalves.

Face às novas leis trabalhistas, que estarão vigentes no País em 120 dias, é de se perguntar se um filme como o de Leon Hirszman não irá se tornar peça de museu, evocativa de um outro Brasil. No quadro do movimento sindical, família ameaça cindir-se por causa de uma greve. O pai sindicalista lidera o movimento. O filho arrivista é contra. Por mais que mudem as coisas, Eles Não Usam Black-Tie será sempre um grande filme. Um dos mais premiados da história do cinema brasileiro, também. Do prêmio especial do júri e o da crítica em Veneza ao Gran Coral de Havana à Margarida de Prata e aos prêmios Air France, quando haviam, no Brasil, Black Tie levou tudo naquele ano. E a cena de Fernanda Montenegro e Gianfrancesco Guarnieri catando feijão, no desfecho, é uma das mais simples (e belas) filmadas.

Canal Brasil 18 h. Reprise, colorido, 134 min.

As Aventuras de Tintin

The Adventures Of Tintin. (Eua, 2011.) Dir. de Steven Spielberg, com Jamie Bell, Andy Serkis.

Spielberg valeu-se da motion capture para captar o visual de Hergé, mas as aventuras de Tintin, embora movimentadas, não chegam a ser eletrizantes. E cansam.

FOX 14h15. Colorido, reprise, 107 min.

Sete Homens e Um Destino

The Magnificent Seven. (Eua, 1960.) Dir. de John Sturges, com Yul Brynner, Steve Mcqueen, Eli Wallach, Horst Buchholz, James Coburn, Charles Bronson.

A invenção do spaghetti western. Não, não foi Sergio Leone e sim, Sturges. Western no embalo da trilha. E, claro, Kurosawa, os sete samurais.

Telecine Cult 22 h. Repr., colorido, 126 min.

Streaming

DRAMA

O Sentido do Fim

Tony é um homem que tenta esquecer o passado. No entanto, coisas de outras épocas passam a assombrá-lo. Atuação emocionante de Jim Broadbent.

Itunes, 2017, 108 min.

ANIMAÇÃO

Astro Boy

Na futurista Metro City, o Dr. Tenma perde seu filho e cria o robô Astro Boy para substituí-lo. Baseado no clássico desenho animado.

Telecine Play, 2009, 88 min.

SÉRIE

Friends from College

Vinte anos depois da graduação, um grupo de amigos da faculdade se reconecta e descobre que o amor não ficou mais fácil com a idade. Lembra o clima de Friends.

Netflix, 2017, 30 min

Matheus Mans

DVD

SANGUE DE PANTERA

EUA,1942. Dir. de Jacques Tourneur.

No começo dos anos 1940, o produtor Val Lewton fez escola com filmes de terror baseados na sugestão. Nada de efeitos explícitos. Apenas cortes, montagem e brilhantes efeitos de luz. Simone Simon é mesmo pantera? A cena da piscina é clássica. E ainda assusta.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Que Será de Nozes?

A história da esquila travessa que bola plano para invadir entreposto de nozes e salvar o inverno (com alimento para todos) possui um charme todo particular.

Cinemax 10h26. Colorido, 86 min.