Filmes na TV

Maratona Jerry Lewis

Seis Filmes, 11 H De Programa, A Partir Das 13 H.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde o começo de junho, Jerry Lewis anda num vai e vem nos hospitais de Las Vegas, devido a uma infecção urinária. Aos 91 anos, não é de agora que seu estado inspira cuidados, mas você pode se esquecer disso para simplesmente rir com ele, na maratona que o canal de cults promove a partir das 13 h. O primeiro filme é Malucos do Ar, de Norman Taurog, da sua fase com Dean Martin e a coisa melhora muito com a primeira obra-prima do Jerry diretor, sua experiência num pensionato de garotas – Terror das Mulheres, 14h50 –, que será seguido por Cinderelo sem Sapato/16h40, O Mensageiro Trapalhão/18h25, O Professor Aloprado/19h55, e Bancando a Ama-Seca/22 h. Os que Jerry não dirige são obras de seu mentor, Frank Tashlin. No total, serão 11 horas de diversão. Você não precisa ver tudo, qualquer um será ótimo. E o tema de todos, o matriarcado na sociedade dos EUA.

Telecine Cult. A Partir DAS 13 H. Cor E PB.

VEJA TAMBÉM

A Legião Perdida

The Eagle. (Inglaterra| 2011.) Dir. de James Macdonald, com Chaning Tatum, Jamie Bell.

A águia do título original é a romana e Channing Tatum faz tribuno que tenta limpar a reputação do pai. O diretor Macdonald esteve há pouco em Sãso Paulo ministrando um curso.

Telecine Pipoca 17H50. Reprise, Colorido, 116 min.

A Pirâmide

The Pyramid. (Eua, 2014.) Dir. de Gregory Levasseur, com Denis O’hare, Ashley Hinshaw, James Buckley.

A Múmia, com Tom Cruise, é tão ruim que não vai fazer diferença essa história de terror sobre exploradores que descobrem pirâmide no deserto. Aventuram-se lá dentro. E não estão sós.

FX 23H45. Reprise, Colorido, 90 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

Pânico

Estranhos eventos começam a ocorrer com a jovem Sidney e seu amigos. Logo ela percebe que um serial killer está atrás deles e passam a fazer parte de um jogo sádico que envolve outros filmes de terror.

Telecine Play, 1996, 108 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Vida

Acompanha uma tripulação que se torna alvo de um perigoso e misterioso alienígena dentro de uma nave espacial.

ITUNES, 2017, 104 min.

DRAMA

Dois Dias, Uma Noite

Acompanha o final de semana de uma jovem que precisa convencer seus colegas a escolherem pela permanência dela na empresa ao invés de receber um bônus salarial.

HBO GO, 2014, 95 min

Matheus Mans

DVD

Duas vezes vencedor do Oscar de direção, por O Segredo de Brokeback Mountain e As Aventuras de Pi, Ang Lee desenvolveu técnicas especiais para mostrar a guerra da cabeça de um soldado. Foi demais para Hollywood. O fracasso foi monumental. Mas é impressionante.

Crianças

INFANTIL

A Menina e o Porquinho

Dakota Fanning faz menina que tenta salvar seu porquinho de estimação de virar bacon. Julia Roberts dubla a aranha, Charlotte, que a ajuda a atingir seu objetivo.

STUDIO 13H15. Reprise, Colorido, 113 min.