Além da Eternidade

Always. (Eua, 1989.) Dir. de Steven Spielberg, com Richard Dreyfuss, Holly Hunter, John Goodman, Audrey Hepburn, Brad Johnson.

Mais que um remake de Dois no Céu/A Guy Named Joe, de Victor Fleming, dos anos 1940, esse filme tem tudo a ver com Paraíso Infernal/Only Angels Have Wings, de Howard Hawks, 1939. A vida numa comunidade de pilotos. Dreyfuss morre na explosão de seu avião e o espírito fica rondando Holly Hunter. Aparece o anjo – Audrey Hepburn, que, na realidade, estava morrendo de câncer; foi seu último filme – para convencer Dreyfuss que ele tem de deixar a mulher viver (e ser feliz com o outro piloto, Brad Johnson). Prepare-se para o momento Smoke Gets in Your Eyes. Pode parecer polêmico dizer isso, mas os melhores filmes de Spielberg não foram os que lhe deram o Oscar – A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, que passa às 21h15, com reprise de madrugada, às 3 h.

Paramount, 20 H/0H15. Reprise, Colorido, 133 min.

Bonequinha de Luxo

Breakfast At Tiffany’s. (Eua, 1961.) Dir. de Blake Edwards, com Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal.

Audrey é garota de programa, Peppard é gigolô, mas o filme é tão pudico que você duvida. Um clássico. Oscars de trilha e canção – Moon River, que Audrey canta.

Telecine Cult 22 H. Reprise. Colorido, 115 min.

A Culpa É das Estrelas

The Fault Is On The Stars. (Eua, 2014.) Dir. de John Boone, com Shailene Woodley, Ansel Elgot.

Baseado no romance de John Green, o romance entre rapaz e garota que se conhecem num grupo de apoio. Ambos estão morrendo de câncer. Lindo!

FOX 22 H50. Reprise, Colorido, 133 min.

O Mínimo para Viver

Uma jovem sofrendo de anorexia embarca em uma emocionante jornada de autodescoberta com um médico nada convencional. Filme original da Netflix, com Keanu Reeves e Lily Collins.

NETFLIX, 2017, 107 min.

As Mil Palavras

Eddie Murphy é um homem que recebe uma maldição e, a cada palavra que fala, cai uma folha na árvore de seu quintal. Com isso, ele precisa buscar uma solução antes que caia a última folha.

Telecine Play, 2012, 91 min.

Reset

Mostra a vida de Benjamin Millepied, responsável pela coreografia de Cisne Negro.

ITUNES, 2017, 109 min.

Matheus Mans

Além de codiretor (com Murray Lerner), Crowder também narra o documentário que celebra a banda que fez uma revolução com a ópera rock Tommy, no fim dos anos 1960. O lançamento aquece os fãs pra o shows do grupo do grupo no Rock in Rio, em setembro.

O Caçador e a Rainha do Gelo.

Chris Hemsworth, o Thor, e Jessica Chastain são alvo das maldades de Charlize Theron como a Rainha do Gelo. Belo visual, boas cenas de lutas.

Telecine Pipoca. 23H50. Colorido, 114 min.