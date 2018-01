Viagem ao Mundo dos Sonhos

Explorers. (Eua, 1985.) Dir. de Joe Dante, com Ethan Hawke, River Phoenix, Jason Presson, Amanda Peterson.

Dos talentosos cineastas de sua geração – também se formou na ‘escola’ de Roger Corman –, Dante foi o que teve a trajetória mais irregular, e truncada. Piranha, Grito de Terror e Gremlins foram num crescendo, e com sucesso extraordinário. Os problemas começaram justamente com o cartaz de hoje da TV paga. Garotos constroem uma engenhoca para voar no espaço. Quem os está ajudando? Ethan Hawke, River Phoenix... Vale revê-los em princípio de carreira, mas os críticos, que se encantam com a primeira metade da história, implicam com os rumos que toma no espaço. Afinal, é uma viagem ao mundo dos sonhos. Dante bem que tentou depois – Viagem Insólita, Gremlins 2, Matinee – Uma Sessão Muito Louca –, mas o cinema não lhe sorriu mais. Virou diretor de séries – Splatter, As Bruxas de East End, McGyver, Salem, Hawaii Five O.

Telecine Cult, 19H55. Reprise, Colorido, 109 min.

Lara Croft – Tom Raider

Lara Croft Tomb Raider. (Eua, 2001.) Dir. de Simon Wincer, com Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen, Daniel Craig.

Leonard Maltin diz que esse talvez seja o filme de ação mais idiota já feito, mas Angelina Jolie virou estrela (e está supersexy). Daniel Craig ainda nem sonhava ser 007.

Paramount, 15H05. Reprise, Colorido, 100 min.

Coração Selvagem

Wild At Heart. (Eua, 1990.) Dir. de David Lynch, com Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe, Isabella Rossellini.

Nicolas Cage e Laura Dern, Elvis e Marilyn. Apaixonados, caem na estrada, mas a mãe dela contrata assassino. Palma de Ouro em Cannes.

TCM, 23H46. Reprise, Colorido, 127 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Gaga – Amor pela dança

Este documentário retrata Ohad Naharin, coreógrafo famoso, misturando imagens de ensaios e depoimentos reveladores sobre sua influência na música e na vida.

NETFLIX, 2015, 103 MIN.

DRAMA

Jovem e Bela

Drama francês que acompanha uma jovem, de 17 anos, que resolve se prostituir após se sentir mal com a sua vida e posição social.

HBO GO, 2013, 93 min.

COMÉDIA

Kid Cannabis

Baseado em uma história real, este filme acompanha dois jovens que começam um negócio multimilionário traficando maconha entre o Canadá e os Estados Unidos.

ITUNES, 2014, 110 min

Matheus Mans

DVD

Diretor de boas ficções (Sem Saída, 13 Dias Que Abalaram o Mundo), o australiano, com passagens pela Nova Zelândia e por Hollywood, conta em documentário a história do piloto Bruce McLaren, que, nos anos 1960, fundou a equipe McLaren, de Fórmula 1.

Crianças

INFANTIL

Como Treinar Seu Dragão 2

No segundo filme da série, Soluço e seu dragão de estimação descobrem-se no meio de uma batalha para preservar a paz. Divertido, cativante, ‘fofo’.

FOX, 17H40. Reprise, Colorido, 102 min.