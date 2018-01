Filmes na TV

O Bebê de Rosemary

Rosemary’ S Baby. (Eua, 1968.) Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans, Ralph Bellamy.

Por mais absurdo que pareça, tem gente que até hoje invoca esse filme de Polanski para tentar explicar as sucessivas tragédias que se abateram sobre o cineasta. Tem a ver com a tradição católica da Polônia – ele mexeu com o Diabo e teve resposta. Na trama adaptada do livro de Ira Levin – A Semente do Mal –, o marido ambicioso (John Cassavetes) faz pacto com o demo e sua mulher (Mia Farrow) tem o bebê de Satã. O filme fecha-se com uma reflexão sobre o embate entre o instinto materno e a cultura repressora. No ano seguinte, a mulher grávida de Polanski, Sharon Tate, foi morta por Charles Manson e seus seguidores num culto satânico. O horror, o horror. O Bebê de Rosemary é um grande filme do diretor e nessa quinta ainda tem outro – A Pele de Vênus, com Emmanuelle Seigner, às 18h20, no mesmo canal.

Telecine Cult, 0H20. Reprise, Colorido, 137 min

VEJA TAMBÉM

Jake Grandão

Big Jake. (Eua, 1971.) Dir. de George Sherman, com John Wayne, Richard Boone, Maureen O’hara, Patrick Wayne.

Wayne, em sua quinta e última parceria com Maureen O’Hara. Ele volta, a chamado dela, para resgatar o neto sequestrado por Richard Boone. Grande elenco, bom western.

Telecine Cult, 14H05. Reprise, Colorido, 110 min.

As Montanhas se Separam

Shan He Gu Ren. (China, 2015.) Dir. de Jia Zhangke, com Tao Zhao, Yi Zhang.

Três diferentes momentos da história da China pelo diretor que melhor expressou as mudanças sociais e econômicas ocorridas no país. É seu filme mais polêmico, mas tem final forte, para cima.

Telecine Cult, 22 H. Inédito, Colorido, 131 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

Modern Family

Acompanha a rotina de uma família americana. Muito divertida e com roteiro delicioso, a série é diversão garantida – pena que a Netflix vai retirar do catálogo no próximo mês.

NETFLIX, 2011, 20 min.

COMÉDIA

Truman

Com ares de drama, este filme argentino mostra o reencontro de dois amigos de infância, que precisam dar um último adeus. Com Ricardo Darín.

Telecine Play, 2016, 108 min.

TERROR

Fragmentado

Último filme do diretor M. Night Shyamalan, Fragmentado mostra um homem com múltiplas personalidades que sequestra três amigas. Tem momentos de tirar o fôlego.

LOOKE, 2016, 117 min.

Matheus Mans

DVD

James McAvoy é excepcional no suspense do cultuado Shyamalan, e o lançamento em DVD vem cheio de extras. Final alternativo, cenas excluídas, bastidores, especial sobre o ator (As Muitas Faces de James McAvoy) e o diretor (M. Night Shyamalan, Um Olhar de Cineasta).

Crianças

INFANTOJUVENIL

Esqueceram de Mim

A primeira aventura de Kevin, Macaulay Culkin, que fica sozinho em casa e afugenta dupla de assaltantes. Na sequência, passa Esqueceram de Mim 2. Diversão em dose dupla, e garantida.

Telecine Fun, 22 H/23H55. 240 min. Total.