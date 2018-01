Em Busca do Ouro

The Gold Rush. (Eua, 1925.) Dir. E Interpretação de Charles Chaplin, com Georgia Hale, Mack Swain.

Quase sempre considerada a maior comédia de Charles Chaplin – mas é uma questão de gosto, e você pode preferir O Garoto, Luzes da Cidade ou O Grande Ditador –, essa verdadeira obra-prima de humor e sentimentos, bem ao estilo do grande ator e diretor, mostra Carlitos em plena corrida do ouro no Alasca. Com outros dois garimpeiros, ele passa fome num casebre gelado. Para enganar o estômago, come os cadarços do velho sapato como se fossem espaguete. A cena é emblemática e, assim como ela, existem muitas outras – a da dança com os pãezinhos espetados nos garfos, é igualmente admirável. Em 1925, a passagem dos curtas para o longa ainda era recente e Chaplin ainda se beneficiava das imagens aceleradas do cinema mudo para criar o movimento de seu personagem na tela. Por isso ele resistiu, durante anos, ao sonoro.

Telecine Cult., 22 H. Reprise, P&B, 69 min.

O Exorcismo de Emily Rose

The Exorcism Of Emily Rose. (Eua, 2005.) Dir. de Scott Derrickson, com Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott, Jennifer Carpenter.

Se não é o melhor filme de exorcismo do cinema, esse é dos melhores. Padre que fez o exorcismo do título é levado a julgamento.

SPACE, 14H50. Reprise, Colorido, 119 min.

A Casa de Alice

(Brasil, 2007.) Dir. de Chico Teixeira, com Carla Ribas, Zécarlos Machado, Berta Zemel.

Carla Ribas é excepcional no belo retrato que o diretor Teixeira faz de uma família disfuncional. Ela é a mãe, insatisfeita no casamento e preocupada com os filhos.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 92 min

Streaming

BIOGRAFIA

Fome de Poder

Filme que passou batido nos cinemas, mas que é interessante. Acompanha a história por trás da criação do McDonald’s, sem censura.

NETFLIX, 2017, 115 min.

AÇÃO

O Incrível Hulk

Antes de cair nas mãos de Mark Ruffalo, o herói Hulk foi interpretado por Edward Norton neste filme que divide opinião de fãs e críticos, mas consegue divertir.

Telecine Play, 2008, 108 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Gravidade

Sandra Bullock fica presa no espaço após sua nave sofrer graves avarias. Agora, ela precisará achar um jeito de voltar para a Terra. Emocionante e com belos efeitos visuais.

HBO GO, 2013, 91 min.

DVD

Um dos grandes filmes do russo Sokurov, senão o maior. Ele reflete sobre arte e poder a partir da história do esforço conjunto do diretor do Museu do Louvre e um oficial nazista para salvar a instituição, na Franças ocupada de 1940. Belíssimo, e com narrativa inovadora.

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Dory

Durante anos, o público esperou pelo filme sobre a peixinha desmemoriada de Procurando Nemo. O anterior é uma obra-prima. Esse tem charme, mas o melhor é o polvo. Rouba a cena.

Telecine Pipoca, 22 H. Colorido, 105 min