Filmes na TV

O Estranho sem Nome

High Plain Drifters. (Eua, 1973.) Dir.E Interpretação de Clint Eastwood, com Verna Bloom, Mariana Hill.

No começo dos anos 1970, ainda era recente o retorno de Clint Eastwood aos EUA, após sua consagração na Itália, nos spaghetti westerns de Sergio Leone. Nos EUA, ele encontrou seu outro mentor, o cineasta Don Siegel. E incorporou seu herói taciturno dos filmes italianos a muitos que fez nos EUA. O Estranho Que Nós Amamos, O Estranho sem Nome etc. Esse último foi o primeiro western que Clint também dirigiu. Para os padrões de Hollywood, é, no mínimo, diferente. Uma cidadezinha à beira de um lago, um pistoleiro contratado para enfrentar trio de malfeitores, mulheres emancipadas e um anão. Marlon Brando já havia feito um western à beira-mar (A Face Oculta). Clint radicaliza – a par da paisagem, seu filme é meio farsesco e muito falado. Poderia ter dado tudo errado, mas é ótimo. E o ator que faz o anão, Billy Curtis, simplesmente rouba a cena.

Telecine Cult. 22 H. Reprise, Colorido, 105 min.

Até Que a Sorte nos Separe

(Brasil,2012.) Dir. de Roberto Santucci, com Leandro Hassum, Danielle Winits.

O primeiro filme da série sobre Tino, que ganha uma fortuna na loteria e perde até o último centavo com uma vida desregrada. Leandro Hassum é a própria razão de ser. O tipo do filme que a crítica odeia – e o público ama.

Canal Brasil. 18 H. Reprise, Colorido, 104 min.

Dorina – Um Olhar para o Mundo

(Brasil, 2016.) Dir. de Lina Chamie, com Martha Nowill.

Um belo documentário, parcialmente encenado, que resgata a figura de Dorina Nowill, pioneira na luta pela inclusão social de deficientes visuais no Brasil.

Max Up 19H25. Reprise, Colorido/P&B, 94 min.

Streaming

SÉRIE

Gypsy

Acompanha a rotina de uma psicóloga que, escondida, vai atrás de familiares e amigos de seus pacientes. Com Naomi Watts.

NETFLIX, 2017, 55 min.

NACIONAL

Aquarius

Polêmico filme de Kléber Mendonça Filho, Aquarius mostra o drama de Clara, viúve que luta contra uma construtora para continuar morando em seu antigo apartamento. Indispensável.

Telecine Play, 2016, 142 min.

COMÉDIA

Eu, Ele e Ela

Comédia que conta a história de Cory, um jovem que se muda para Los Angeles para ajudar o amigo, um subcelebridade, a sair do armário.

ITUNES, 2015, 98 min.

Matheus Mans

DVD

Uma das obras-primas do melodrama, pertence à série que o diretor Sirk fez com Rock Hudson na Universal, nos anos 1950. Ele faz playboy bêbado que se redime virando cirurgião e operando a mulher (Jane Wyman) que ficou cega por causa de acidente que provocou.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shrek III

Na verdade, não é só o terceiro episódio da saga do ogro que voce pode assistir hoje na TV paga. Em diferentes horários, o mesmo canal apresenta Shrek 2 e até O Gato de Botas.

Fox. 18H15. Reprise, Colorido, 93 min.