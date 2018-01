O Som ao Redor

(Brasil, 2012.) Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Maeve Jinkins, Irandhyr Santos, Gustavo Jahn.

O primeiro longa – de ficção – de Kleber Mendonça Filho iniciou uma investigação humana e social que prosseguiu em Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, e Casa Grande, de Felipe Barbosa. Duas histórias correm interligadas – a presença de uma milícia tranquiliza moradores de um condomínio de luxo do Recife. Uma mulher, mãe solteira de duas crianças, tem de lidar com a barulheira do cachorro do vizinho, que a incomoda. Kleber desenvolve seu filme num clima de drama e suspense, com direito a momentos que beiram o fantástico e a uma revelação final que intensifica tudo o que o espectador viu antes. Na sequência, Kleber fez Aquarius, que dialoga muito bem com O Som ao Redor. E, assim como Sonia Braga é fantástica no filme do ano passado, Irandhyr Santos e Maeve Jinkins são excepcionais aqui. Um filmaço que vale (re)ver, sempre.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 131 min.

O Quinto Elemento

The Fifth Element. (França, 1997.) Dir. de Luc Besson, com Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman.

Motorista de táxi do século 23 procura, para proteger, o elemento do título, que poderá livrar a Terra de uma ameaça. Onde entra Milla Jovovich nisso? É a alma do filme.

Paramount, 13HJ45. Reprise, Colorido, 127 min.

O Herói de Brinquedo

Jingle All The Way. (Eua, 1996.) Dir. de Brian Levant, com Arnold Schwarzenegger, Sinbad.

Comédia de ação, sobre o esforço de pai para comprar o presente de aniversário desejado por seu filho. Schwarzenegger bate e arrebenta em ritmo de comédia familiar.

FOX, 14H20. Reprise, Colorido, 89 min.

Streaming

DRAMA

A Filha

Christian retorna à sua cidade natal para o casamento do pai, com quem tem uma relação complicada. Com Geoffrey Rush.

ITUNES, 2017, 94 min.

SÉRIE

Castlevania

Inspirada em um game, esta série de quatro episódios mostra a luta de um caçador de vampiros para salvar uma cidade sitiada por um exército de criaturas controladas pelo Drácula.

Netflix, 2017, 25 min.

TERROR

Assassino Invisível

Um serial killer volta a matar 65 anos depois, aterrorizando moradores de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos.

Telecine Play, 2014, 84 min.

Matheus Mans

DVD

Fracasso de público, o longa dirigido e interpretado por Ben Affleck ganhou elogios de muitos críticos, que o consideraram uma das melhores adaptações de livros de Dennis Lehane. Ele faz filho de policial que se envolve com o crime organizado, e paga por isso.

Crianças

INFANTIL

Scooby Doo 2 – Monstros à Solta

Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar e Scooby-Doo enfrentam vilão mascarado que recria os clássicos inimigos da empresa, Mistério S.A.

HBO Family, 13H17. Colorido, 93 min.