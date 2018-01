Filmes na TV

Splash – Uma Sereias em Minha Vida

Splash. (Eua, 1984.) Dir. de Ron Howard, com Daryl Hannah, Tom Hanks, Dabney Coleman.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jovem Tom Hanks foi comparado a Cary Grant por essa comédia em que se apaixona por uma sereia – interpretada com perfeição, como diz Leonard Maltin em seu guia, por Daryl Hannah. Ela adquire pernas para se locomover fora d’água, mas o problema é que não tem muita resistência. Ator mirim e juvenil, Ron Howard assinava aqui seu terceiro filme como diretor. Vieram depois memoráveis êxitos de público e até o Oscar (por Uma Mente Brilhante). O próprio Hanks interpretou alguns desses sucessos de Howard (O Código da Vinci, Apollo 13 etc). Como curiosidade, vale destacar que, na sequência, o mesmo canal da TV paga apresenta O Homem do Sapato Vermelho, de Stan Dragoti, outra comédia com o jovem Hanks – que, no domingo, completa 61 anos. Splash, só para constar, virou série de TV no ano seguinte.

Telecine Cult. 19H55. Reprise, Colorido, 111 min.

VEJA TAMBÉM

O Grande Mestre

Yip Man. (China, 2008.) Dir. de Wilson Yip, com Donnie Yen, Simon Yam.

A história de Yip Man, gênio das artes marciais que no próprio Bruce Lee reverenciava como seu mestre. O filme mostra seu luta contra o preconceito e para propagar o estilo ‘wing chun’.

Telecine Action. 15H40. Reprise, Colorido, 120 min.

Uma Dupla Quase Perfeita

Turner & Hooch. (Eua, 1989.) Dir. de Roger Spottiswoode, com Tom Hanks, Mare Winningham, Craig T. Nelson.

Outro filme com o jovem Hanks. Para mostrar seu valor, policial ainda inexperiente vai precisar da ajuda do parceiro – um buldogue. O cão, acredite, rouba a cena do galã.

Telecine Cult. 23H50. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Versões de um Crime

Um advogado trabalha em um caso difícil: defender um jovem suspeito de assassinar seu pai milionário e descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Com Keanu Reeves e Renée Zellweger.

ITUNES, 2016, 94 min.

AVENTURA

Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra

Primeiro e melhor filme da franquia, mostra a tripulação fantasma do Pérola Negra que tenta capturar o capitão Jack Sparrow.

NETFLIX, 2003, 143 min.

FANTASIA

O Bom Gigante Amigo

Uma órfã conhece um gigante, que mostra um belo e fantástico mundo mágico. Com direção de Steven Spielberg.

Telecine Play, 2016, 111 min.

Matheus Mans

DVD

Fãs de terror não podem perder mais essa antologia da Versátil, cheia de extras. Os filmes incluem A Ilha das Almas Selvagens, de 1932, com Charles Laughton e Bela Lugosi; A Sétima Vítima, de Mark Robson, com Kim Hunter, de 1943; e A Máscara do Horror, de William Castle, com Ronald Lewis, de 1960.

Crianças

AVENTURA

O Escaravelho do Diabo

Garoto investiga quem está matando ruivos na pequena cidade de Vale das Flores. Boa adaptação do livro cultuado de Lúcia Machado de Almeida. O menino, Thiago Rosseti, é ótimo.

Telecine Action. 9H40. Reprise, Colorido, 90 min.