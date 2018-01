Da Terra Nascem os Homens

The Big Country. (Eua, 1958.) Dir. de William Wyler, com Gregory Peck, Burl Ives, Jean Simm Ons, Charlton Heston, Carroll Baker, Charles Bickford.

Um das grandes westerns do cinema. Gregory Peck faz almofadinha do Leste que chega à propriedade de Charles Bickford e provoca a ira de Charlton Heston, o capataz que ama a filha do dono, Carrol Baker. Peck vai se interessar pela professorinha Jean Simmons e, numa cena memorável, Heston e ele se enfrentam a socos, não a tiros, numa luta meio clandestina. Na trama, Bickford, como grande proprietário, é contestado por Burl Ives e, na luta de clãs, o almofadinha é solicitado a tomar partido. Ives ganhou o Oscar de coadjuvante e outro prêmio foi para a trilha (genial) de Jerome Moross, mas o melhor de tudo é a direção de Wyler, que se baseia na profundidade de campo – para valorizar a paisagem e intensificar os conflitos psicológicos dentro dos planos. Trata-se de uma verdadeira aula de cinema.

Telecine Cult, 14H35. Reprise, Colorido, 166 min.

Bastardos Inglórios

Inglorious Bastards. (Eua/Alemanha, 2009.) Dir. de Quentin Tarantino, com Brad Pitt, Melanie Laurent, Christoph Waltz.

Na guerra de Tarantino, pelotão de judeus vinga-se dos nazistas. Maravilhoso, e Christoph Waltz dá um show no papel que lhe valeu o Oscar.

Telecine Action, 17H05. Reprise, Colorido, 153 min.

Minha Mãe É Uma Peça 2

(Brasil, 2016.) Dir. de César Rodrigues, com Paulo Gustavo, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo.

O segundo filme com Dona Hermínia é melhor e mais divertido que o primeiro. Um megaêxito merecido de Paulo Gustavo, que excede, de novo, no papel.

Telecine Pipoca, 18H10. Reprise, Colorido, 100 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

A Canção do Mar

Conta a história de uma menina de uma linhagem mágica que faz uma viagem épica para salvar o mundo. É de encher os olhos.

ITUNES, 2017, 94 min.

DRAMA

A Jovem Rainha

Acompanha o drama da rainha da Suécia, que enfrenta resistência às suas ideias de modernizar o país e o preconceito por ter se apaixonado por uma mulher.

Google Play, 2015, 106 min.

AÇÃO

Rota de Fuga

Especialista do governo para testar prisões, Sylvester Stallone acaba sendo encarcerado em uma cadeia de segurança máxima para nunca sair de lá. Bom para se divertir.

Megapix Play, 2013, 111 min.

Matheus Mans

DVD

Baseado no livro de Edward Bunker, ex-presidiário que virou escritor e ator – trabalhou com Quentin Tarantino em Cães de Aluguel –, esse é o melhor Schrader em décadas. Três criminosos são contratados para sequestrar o bebê de um rival. Nem Tarantino seria mais violento.

Crianças

AVENTURA

Mógli – O Menino Lobo

A versão live action da animação clássica da Disney só tem de humano o ator que faz o papel. O resto tudo, da selva aos animais, foi criado digitalmente. Ou seja, animação – de novo.

Telecine Pipoca. 19H55. Colorido, 111 min.