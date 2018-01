Perdido em Marte

The Martian. (Eua, 2015.) Dir. de Ridley Scott, com Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels.

Embora seja autor de filmes cultuados como Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner, o Caçador de Androides e Gladiador – que venceu o Oscar –, Ridley Scott nunca fez um filme tão bem-sucedido como esse. Teve mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e faturou US$ 630 milhões. O curioso é que não era, inicialmente, um projeto do produtor e diretor. Seria até dirigido por outro – o roteirista Drew Godard –, mas Scott entrou como tábua de salvação num momento em que o filme parecia soçobrar. Com ele veio Matt Damon, que faz o papel do astronauta que consegue sobreviver em Marte, enquanto a tripulação que o abandonou faz de tudo para resgatá-lo. Sem entrar em detalhes – olha o spoiler –, o filme celebra a parceria entre EUA e China como salvação da humanidade. O sucesso na China ajudou a levantar a renda em todo o mundo.

Telecine Touch, 20H15. Reprise, Colorido, 141 min.

VEJA TAMBÉM

Cidade Cinza

(Brasil, 2012.) Dir. de Marcelo Mesquita E Guilherme Valiengo.

Amir Labaki apresenta no horário É Tudo Verdade o documentário em defesa do grafite nos muros de São Paulo. Contra a cidade cinza, insurgem-se artistas como Os Gêmeos, Nunca e Nina.

Canal Brasil, 13H30. Reprise, Colorido, 80 min.

A Felicidade não Se Compra

It’s A Wonderful Life. (Eua, 1946.) Dir. de Frank Capra, com James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore.

Capra ganhou três vezes o Oscar, mas não por esse filme, que talvez seja seu maior. No limite do desespero, homem quer se matar, mas anjo lhe mostra como seria o mundo sem ele.

Telecine Cult, 13H50. Reprise, P&B, 129 min.

Streaming

SUSPENSE

71: Esquecido em Belfast

Um jovem soldado britânico é abandonado por seu pelotão numa batalha na Irlanda do Norte. Assustado e inexperiente, ele precisa sobreviver sozinho e rodeado pelo inimigo.

NETFLIX, 2014, 99 min.

DRAMA

Mil Vezes Boa Noite

Uma fotógrafa de guerra se vê obrigada a escolher entre a profissão que ama e a sua família que não suporta mais vê-la correndo perigo.

ITUNES, 2014, 117 min.

COMÉDIA

Insubstituível

O único médico de uma pequena cidade descobre que está gravemente doente. Por isso, ele começa a procurar alguém para substituí-lo.

Google Play, 2017, 102 min.

Matheus Mans

DVD

Emma Watson virou uma das estrelas masis bem pagas de Hollywood graças ao megassucesso da versão ‘live action’ de A Bela e a Fera. Com um viés feminista, a trama clássica conquistou o público de todo o mundo. A versão animada da Disney também está à venda (R$ 16,80).

Crianças

INFANTIL

Minions

Sempre dispostos a servir algum vilão, os amarelinhos caíram no gosto das crianças. A prova? Esse filme faturou mais que Meu Malvado Favorito 1 e 2 juntos no País. Telecine Fun, 20H15. Reprise, Colorido, 91 min.