Filmes na TV

As Aventuras de Pi

Life Of Pi. (Eua/Taiwan, 2012). Direção de Ang Lee, com Suraj Sharma, Irrfan Kahn, Tabu.

Garoto se muda com a família da Índia para o Canadá em um navio de carga. A embarcação naufraga, deixando-o à deriva no meio do Oceano Pacífico junto com uma zebra, uma hiena, um orangotango e um tigre de Bengala. Ang Lee ganhou seu segundo Oscar de direção – após Brokeback Mountain – por esse filme sobre garoto que sobrevive a uma incrível jornada no mar, em um bote, tendo por companhia um ameaçador e faminto tigre de Bengala. Como bem diz o titular dessa coluna, o filme une realidade, fantasia, alegoria, metafísica – dependendo do olhar e das indagações do espectador, as possibilidades de interpretação são muitas. Acima de tudo, é um deslumbramento para os olhos. E o mar, e o tigre, foram criados por meio de efeitos especiais, resultando em um deslumbrante cenário. Os produtores temiam que o público não se interessasse, mas a obra vale.

Telecine Touch, 22H. Reprise, Colorido, 140 min.

O Pescador de Ilusões

The Fisher King. (Eua, 1991). Dir. Terry Gilliam, com Robin Williams, Jeff Bridges.

Disc-jóquei famoso, arrogante, mas sem perspectiva é salvo por um professor de história sem-teto, que vive em um mundo de fantasia recheado de castelos, cavaleiras vermelhas e donzelas em perigo.

TCM, 16H58. Reprise, Colorido, 138 min

Jogo de Poder

Fair Game. (Eua, 2010). Dir. de Doug Liman, com Naomi Watts, Sean Penn, Sonya Davison.

Agente faz parte de uma equipe especializada da inteligência americana, que prova que o Iraque não tem armas de destruição em massa, o que não impede uma invasão.

PARAMOUNT, 13H35. Reprise, Colorido, 108 min.

Streaming

NACIONAL

Jean Charles

Filme pouco conhecido com Selton Mello, conta a história de um brasileiro que é confundido com um terrorista nos atentados de Londres, em 2005.

ITUNES, 2009, 91 min.

DRAMA

Bophal

Baseado em eventos reais, Bophal recria a história de um vazamento que matou mais de 10 mil pessoas. Com Mischa Barton e Martin Sheen.

NETFLIX, 2014, 81 min.

BIOGRAFIA

13 minutos

Biografia de Georg Elser, o homem que fracassou quando tentou matar Adolf Hitler ao implantar uma bomba atrás de um púlpito usado em Munique. Apesar de problemas na história, emociona.

LOOKE, 2015, 113 min.

DVD

Leonid Gayday tornou-se famoso na antiga União Soviética graças ao sucesso de suas comédias, que venderam mais de 600 milhões de ingressos. Aqui, ex-aristocrata procura os diamantes escondidos pela sogra. A trama é a mesma da chanchada com Oscarito.

Crianças

COMÉDIA

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Amélie se muda para Paris, onde trabalha em um café. Em um belo dia, ela encontra uma caixa no seu apartamento e decide, então, procurar o dono.

Telecine Cult, 8H30. Reprise, Colorido, 135 min.