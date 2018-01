Scarface

Scarface. (Eua, 1983). Dir. de Brian De Palma, com Al Pacino, Michelle Pfeiffer, F. Murray Abraham.

Refugiado cubano não mede esforços para subir no mundo do crime. Começa como matador de aluguel, trabalhando para um grande traficante, até conseguir eliminar seu patrão e virar o maior traficante da Flórida. Ao mesmo tempo mantém relação incestuosa, impedindo que qualquer homem se aproxime da irmã. Filme extremamente violento, com Pacino passando boa parte dos minutos finais com o nariz manchado de cocaína. Um prólogo quase documental nos situa na Cuba do início da década de 1980, quando 125 mil cubanos foram despachados por Fidel aos EUA, que aproveita para enviar a nata dos criminosos. Entre eles, está Antonio “Tony” Montana, um metido valentão que persegue a todo custo o sonho americano. De Palma revela a opulência do mundo do crime alimentado pelas drogas e a cena final é um exemplo de sua bela opulência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 23H37. Reprise, Colorido, 170 min.

VEJA TAMBÉM

Fome de Viver

The Hunger. (Eua, 1983). Dir. de Tony Scott, com David Bowie, Susan Sarandon

Vampira sedutora garante a eterna juventude pelas vítimas de quem suga o sangue, em Manhattan. O amante, porém, não tem a mesma sorte e começa a envelhecer, o que o obriga a procurar uma especialista.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 97 min.

48 Horas

48 Hours. (Eua, 1982). Dir. de Walter Hill, com Eddie Murphy, Nick Nolte, Brion James, Kevin Tighe.

Um policial e um ladrão têm dois dias para capturar dois fugitivos. O policial tem sua carreira colocada em risco quando seu parceiro marginal ameaça fugir.

Paramount, 18h05. Reprise, Colorido, 95 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

Viktor: Em Busca de Vingança

Após sete anos cumprindo pena na França por roubo de arte, Viktor retorna a Moscou para investigar os fatos por trás do assassinato de seu filho.

Telecine Play, 2014, 97 min.

COMÉDIA

Psi

Com toques cômicos e ambientada em São Paulo, a série acompanha um psicanalista que tem que lidar com casos inusitados e, por vezes, perigosos.

HBO GO, 2014, 50 min.

SÉRIE

Raising Hope

Mostra os desafios de um jovem de 23 anos que tentar criar a sua filha em meio a parentes excêntricos. Divertida e emocionante na medida certa, com ótima atuação de Lucas Neff.

NETFLIX, 2010, 22 min

Matheus Mans

DVD

Dois padres jesuítas são enviados ao Japão do século 17 à procura do seu mentor desaparecido. Com o país fechado ao mundo exterior, e o catolicismo proibido, eles enfrentarão perseguição e violência em uma jornada de resgates e descobertas espirituais.

Crianças

COMÉDIA

Shiloh – O Melhor Amigo

Shiloh é um pequeno cachorro que foge de seu dono cruel. Quando encontra o solitário Marty, tornam-se grandes amigos. Mas a amizade corre o risco de durar por muito tempo.

Telecine Fun, 10H50. Reprise, Colorido, 100 min.