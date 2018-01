Trumbo: Lista Negra

Trumbo. (Eua, 2015). Dir. de Jay Roach, com Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, Dean O’gorman.

Dalton Trumbo (1905-1976) foi um dos principais roteiristas de Hollywood e suas ideias antibélicas despertaram a atenção dos deputados encarregados de descobrir os simpatizantes dos comunistas no meio cinematográfico, nos anos 1950. É justamente sobre sua tática para contornar tal proibição durante a Guerra Fria que trata este belo longa dirigido por Jay Roach – e interpretado com rara perfeição por Bryan Cranston. Trumbo convocou colegas também proibidos e, juntos, começaram a assinar sob pseudônimos. Talentosos, criaram pequenas obras-primas. A lista negra começou a ser derrubada em um processo lento e gradual, iniciado em 1960 por Otto Preminger e Kirk Douglas, que incluíram o nome de Trumbo nos créditos de Êxodus e Spartacus. O filme acompanha tal evolução em tom documental, hipnotizando o espectador.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido., 86 min.

VEJA TAMBÉM

Marte Ataca!

Mars Attack! (Eua, 1996). Dir. Tim Burton, com Annette Bening, Jack Nicholson.

Ficção futurista em que marcianos decidem atacar a Terra, promovendo uma grande confusão (e destruição). Divertida versão de Tim Burton, em que o grande destaque é Jack Nicholson, ao lado de Annette Bening.

TCM, 16H21. Reprise, Colorido, 107 min.

Profissão de Risco

The Bag Man. (Eua, 2014). Dir. de David Grovic, com John Cusack, Robert De Niro, Rebecca Da Costa.

Jack precisa entregar uma misteriosa sacola a Dragna e recebeu recomendações para não olhar, de forma alguma, o que estava dentro dela. Bom drama.

PARAMOUNT, 16H30. Reprise, Colorido, 108 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

COMÉDIA

Mulheres do Século XX

Nos anos 1970, uma mãe tenta cuidar de sua família da melhor forma possível enquanto também procura respostas para as vidas de suas duas jovens amigas

ITUNES, 2017, 119 min.

DRAMA

Macbeth: Ambição e Guerra

Nova adaptação do romance de William Shakespeare, conta a clássica história sob o ponto de vista do diretor Justin Kurzel e com Michael Fassbender.

Google Play, 2015, 112 min.

AÇÃO

Eu Sou a Fúria

John Travolta fica revoltado com o assassinato de sua esposa, e sai em busca de vingança. Ótima diversão despretensiosa para passar o tempo.

Telecine Play, 2016, 86 min.

Matheus Mans

DVD

Ben tem seis filhos com quem vive longe da civilização, no meio da floresta, numa rígida rotina de aventuras. Certo dia, um triste acontecimento envolvendo a mãe leva a família a deixar o isolamento e o reencontro com parentes distantes traz à tona velhos conflitos.

Crianças

ANIMAÇÃO

Alvin e os Esquilos: Na Estrada

Os esquilos cantores descobrem que o seu cuidador vai pedir a namorada em casamento. Eles se juntam ao filho da moça para impedir isso.

Telecine Premium, 14H30. Colorido, 105 min.