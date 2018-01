Drugstore Cowboy

(Estados Unidos, 1989). Dir. de Gus Van Sant, com Matt Dillon, Kelly Lynch, James Le Gros.

Um junkie assalta drogarias para roubar os barbitúricos nos quais é viciado. Basicamente, essa é a trama de Drugstore Cowboy, que o Telecine Cult destaca na sua programação de hoje. O que o torna diferente de um filme comum é a direção do cineasta Gus Van Sant. Interpretado por Matt Dillon, trata-se de um longa muito especial sobre o universo das drogas, assunto cada vez mais atual, especialmente em São Paulo. É crítico e deixa claro que se trata de uma viagem ao inferno, mas evita os julgamentos morais e até tenta expressar o barato que a droga proporciona. Ancorado por uma produção independente, Van Sant iniciou, com esse filme, sua boa fase – em seguida, vieram Garotos de Programa, Um Sonho Sem Limite até a consagração com Elefante. Com isso, vem construindo um carreira sólida e se consolidando como um cineasta que tem o que dizer.

Telecine Cult, 18H. Reprise, Colorido, 110 min.

Matheus Mans

