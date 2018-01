Filmes na TV

O Sexto Sentido

The Sixth Sense. (Brasil, 1999). Dir. de M. Night Shyamalan, com Bruce Willis, Haley Joel Osment.

Psicólogo infantil dedica-se com determinação ao caso de um garoto de 8 anos, que tem dificuldades de entrosamento na escola e vive paralisado de medo. Ao mesmo tempo, o médico tenta se recuperar de um trauma sofrido anos antes, quando um de seus pacientes se suicidou em sua frente. Primeiro filme de Shyamalan, que provocou muita repercussão especialmente pelo final inesperado. Fez um grande sucesso e rendeu US$ 600 milhões na bilheteria mundial, além de seis indicações para o Oscar. Muito se deve ao talento do garoto Haley Joel Osment, perfeito em seu desespero. Depois, Shyamalan perdeu um pouco a confiança da crítica em Corpo Fechado e, especialmente, O Chamado. Depois de uma temporada de baixa produtividade, ele voltou à boa forma com o recente Fragmentado, que recuperou sua fama de bom diretor.

Telecine Action, 12H05. Reprise, Colorido, 120 min.

Cine Majestic

The Majestic. (Eua, 2001). Dir. de Frank Darabont, com Jim Carrey.

Em plena década de 50, jovem e ambicioso roteirista de cinema se torna, por engano, alvo do macarthismo. Acusado de seguir a doutrina comunista, ele perde seu emprego e acaba sofrendo um acidente.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 153 min.

A Lagoa Azul

The Blue Lagoon. (Eua, 1980). Dir. de Randal Kleiser, com Bkooke Shields.

Duas crianças e um cozinheiro de navio sobrevivem a um naufrágio e encontram segurança numa ilha tropical. Com a morte repentina do cozinheiro, o garoto e a menina ficam sozinhos.

TCM, 16H25. Reprise, Colorido, 105 min.

DRAMA

Ma Ma

Magda descobre que está grávida e com câncer de mama. Com a ajuda do novo amor e do filho, ela tenta encarar o tratamento com otimismo. Além de boa história, tem atuação emocionante de Penélope Cruz.

Telecine Play, 2015, 111 min.

NACIONAL

O Quatrilho

Em uma comunidade rural de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, dois casais dividem a mesma casa e o tempo faz com que uma das esposas se interesse pelo marido da outra.

NOW, 1995, 114 min.

SUSPENSE

Head Hunters

Um caça-talentos se vê embrenhado em uma trama policial após se envolver com roubo de obras de arte. De tirar o fôlego.

NETFLIX, 2011, 100 min.

DVD

Documentário sobre a vida, e carreira, do cineasta Roman Polanski. Através de uma conversa entre Polanski e seu amigo, o produtor Andrew Braunsberg, o filme revela detalhes sobre a sua filmografia e relata acontecimentos como o assassinato de sua esposa, Sharon Tate.

Crianças

COMÉDIA

É Fada

Júlia é uma adolescente que foi criada pelo pai e acaba de trocar de escola. Nem um pouco popular, ela precisa lidar com as novas colegas de turma, com a ajuda de uma fada.

Telecine Pipoca, 13H25. Reprise, Colorido, 100 min.