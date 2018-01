Filmes na TV

Por Um Punhado de Dólares

Per Un Pugno Di Dollari. (Itália, 1964.). Dir. de Sergio Leone, com Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volontè, Margarita Lozano.

Assim como John Sturges se inspirou em Os Sete Samurais para Sete Homens e Um Destino, de 1960, o italiano Leone verteu outro clássico de Akira Kurosawa para a fronteira mexicana e inaugurou um gênero, o spaghetti western. Como Toshiro Mifune em Yojimbo, Clint Eastwood, na pele do Estranho sem Nome, chega a cidadezinha em guerra e oferece seus serviços aos dois grupos em litígio. Clint, taciturno e viril, o ‘sombrero’ ocultando os olhos e a cigarrilha no canto da boca. O público amou o personagem, mas o que faz a diferença é a trilha operística de Ennio Morricone. Faça a experiência – baixe o volume ou retire a música. O relato perde muito, senão totalmente, sua força. Marianne Koch era uma estrela alemã, hoje esquecida. E Margarita Lozano é uma grande atriz de Luis Buñuel e dos irmãos Taviani.

Telecine Cult. 16H10. Reprise, Colorido, 99 min.

De Pernas Pro Ar

(Brasil, 2010.) Dir. de Roberto Santucci, com Ingrid Guimarães, Bruno Garcia.

Ingrid Guimarães virou uma estrela e Santucci, o Sr. Bilheteria com essa comédia de sucesso sobre mulher abandonada pelo marido e que explode profissionalmente com rede de sex shops. Primeiro de uma série.

Canal Brasil. 10H15. Reprise, Colorido, 101 min.

Mapas para as Estrelas

Maps To The Stars. (Eua, 2015.) Dir. De David Cronenberg, Com Mia Wasikowska, Julianne Moore, Olivia Williams, John Cusack.

Julianne Moore foi melhor atriz em Cannes por seu papel neste drama sobre astros e estrelas de Hollywood. De perto, ninguém é normal.

Telecine Cult. 20 H. Reprise, Colorido, 112 min.

DRAMA

Eles Só Usam Black Tie

No aniversário do suicídio de uma menina, um grupo de garotos ricos busca respostas para o que aconteceu, levando-os a reavaliar a própria vida.

Google Play, 2017, 91 min.

TERROR

Renascida do Inferno

Um cientista usa um novo método para ressuscitar sua esposa, vítima de um experimento científico. A partir daí, é construída uma trama de sustos e clichês, mas que diverte.

Telecine Play, 2015, 79 min.

ROMANCE

Os Belos Dias de Aranjuez

Filme de Wim Wenders, acompanha uma conversa entre um homem e uma mulher sobre as perspectivas de vida e memórias de infância e juventude.

ITUNES, 2017, 96 min

Matheus Mans

DVD

Os guerreiros chamados ‘Cavaleiros’ são a última esperança da Terra quando o guardião de Marte e deus da guerra ameaça destruir o planeta. Paralelamente, o garoto Koga, protegido pela encarnação humana de Atena, vira o novo Cavaleiro de Pégaso para reforçar o grupo de heróis.

Crianças

AÇÃO

Homem-Formiga

Ninguém duvidava que Paul Rudd fosse ótimo ator, mas ele se saiu melhor que a encomenda nesse filme de super-heróis da Marvel em que o protagonista é desse ‘tamanhinho’, ó.

Telecine Pipoca. 10H55. Colorido., 117 min.