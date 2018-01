Filmes

All The King’s Men. (Eua, 1949.) Dir. de Robert Rossen, com Broderick Crawford, Joanne Dru, John Ireland, Mercedes Mccambridge.

Se serve de consolo, o canal Paramount apresenta uma programação especial chamada de ‘corrupção sem fronteiras’, para mostrar que o tema não foi inventado no Brasil. E começa bem – o filme que o diretor Rossen adaptou do romance vencedor do Pulitzer de Robert Penn Warren é sobre um senador corrupto, inspirado no lendário governador da Louisiana, Huey Long. Um ator hoje esquecido, Broderick Crawford, ganhou o Oscar pelo papel e prêmios da Academia também foram para o próprio filme e a coadjuvante Mercedes McCambridge, em sua estreia no cinema. Preste atenção nos filmetes da campanha do candidato – foram montados pelo diretor Don Siegel, que faria todos aqueles grandes filmes com o astro Clint Eastwood. E ah, sim, o cinéfilo já percebeu que o título é o mesmo do clássico de Jean Renoir, de 1937.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paramount 20h30. Reprise, p&b, 109 min.

VEJA TAMBÉM

A Maldição da Flor Dourada

The Curse Of The Golden Flower. (China, 2006.) Dir. de Zhang Yimou, com Chow Yun-Fat, Gong Li.

O imperador, seu filho e a nova imperatriz, amante do rapaz, que não a ama. Intrigas palacianas, artes marciais e a beleza visual característica do cinema de Zhang Yimou.

Max prime 17h20. Reprise, colorido, 114 min.

Heleno

(Brasil, 2011.) Dir. de José Henrique Fonseca, com Rodrigo Santoro, Angie Cepeda, Alinne Moraes.

Ídolo da torcida do Botafogo nos anos 1940, Heleno de Freitas terminou a vida num sanatório. Sua tragédia é reconstituída com raro brilho visual. Bonito, mas duro de ver.

Canal Brasil 19h30. Reprise, p&b, 116 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

TERROR

Invocação do Mal 2

Os investigadores paranormais Ed e Lorraine voltam para Londres para ajudar uma família que é assombrada por um ser sobrenatural.

HBO GO, 2016, 133 Min.

SUSPENSE

Fica Comigo

Após passarem uma noite juntos, Holly fica obcecada por Tyler. Na esperança de dar continuidade ao romance, então, ela vai estudar na escola dele.

Netflix, 2017, 89 min.

COMÉDIA

Deixa Rolar

Para realizar o sonho de escrever um filme de ação, um roteirista precisa fazer primeiro uma comédia romântica, gênero que não suporta. Só que ele acaba vivendo na pele todos clichês deste tipo de filme.

Telecine play, 2014, 92 min.

Matheus Mans

DVD

MINHA VIDA DE ABOBRINHA

Suíça, 2015; Dir. de Claude Barras

A bela animação com bonecos do suíço Barras foi até indicada para o Oscar. Mostra garoto chamado de Abobrinha. Órfão, é enviado para o reformatório. E a duras penas descobre o significado da amizade e da confiança. Brincadeiras, luto, esperança. A gama de sentimentos é imensa.

Crianças

AVENTURA

Os Goonies

O clássico infantojuvenil de Richard Donner mostra garotos à caça do tesouro de um pirata. Grande diversão, uma trilha maravilhosa, mas o horário não é próprio para crianças.

HBO Family 1h05. Colorido, 115 min.