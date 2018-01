Fugindo do Inferno

The Great Escape. (Eua, 1963.) Dir. de John Sturges, com Steve Mcqueen, Richard Attenborough, James Garner, Charles Bronson, James Coburn.

O começo dos anos 1960 foram gloriosos para John Sturges. Mestre de ação, ele criou dois filmes paradigmáticos – o western Sete Homens e Um Destino e a aventura de guerra Fugindo do Inferno. Ambos são celebrações do grupo, e o segundo mostra o plano de prisioneiros aliados para fugir de um campo alemão, na 2.ª Guerra. Mas não seria um filme de Sturges se não incluísse o conflito entre o coletivo e o individual. Steve McQueen, que já brilhara em Sete Homens, saiu desse filme para ser o grande astro de ação de sua geração. Faz o individualista da trama. Monta no lombo da motocicleta e sai pelo mundo, desafiando tudo e todos, até o nazismo. Em 1963, a guerra já parecia distante a ponto de ser revivida como espetáculo. Surgiram imitações, mas nunca chegaram nem perto do clássico de Sturges.

Telecine Cult, 15H10. Reprise, Colorido, 168 min.

A Lista de Schindler

Schindler’s List. (Eua, 1993.) Dir. de Steven Spielberg, com Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.

A guerra a sério. Empresário sueco acha meio de salvar judeus dos nazistas. Sete Oscars incluem filme e direção. Para muita gente, é o melhor Spielberg – seu filme mais pessoal.

Telecine Cult, 18H25. Colorido e P&B, 195 min.

Meu País

(Brasil, 2011). Dir. de André Ristum, com Rodrigo Santoro, Cauã Reymond, Débora Falabella.

Após a morte do pai, os filhos descobrem que têm uma meia-irmã. Rodrigo, Cauã, Débora, velhos conflitos familiares. E a casa como quarto personagem.

Canal Brasil, 19H20. Rerprise. Colorido, 90 min.

