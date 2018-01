Filmes na TV

O Último Magnata

The Last Tycoon. (Eua, 1976.) Dir. De Elia Kazan, Com Robert De Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum, Jack Nicholson, Jeanne Moreau, Ingrid Boulting.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mal recebido no lançamento – seria um filme menor de Kazan –, O Último Magnata tornou-se objeto de um culto com o tempo. Baseia-se no último romance de F. Scott Fitzgerald, adaptado por Harold Pinter, contando a história de um grande produtor de Hollywood – supostamente, Irving Thalberg serviu de modelo para o escritor. Tudo o que o cineasta quer dizer – e na verdade é sobre as relações entre homens e mulheres – está em duas cenas. A represa que se rompe e inunda o estúdio – o instinto que não pode ser reprimido – e a mulher abrigada na cabeça da deusa (misteriosa, inatingível) e a casa sem teto, símbolo da impossibilidade de Monroe Stahr/De Niro de estabelecer vínculos permanentes. Curiosamente, foi também o último filme de Kazan, que não viabilizou mais nenhum projeto e se dedicou à literatura.

Paramount, 1H05. Reprise, Colorido, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Uma Aventura na África

The African Queen. (Eua, 1951.) Dir. De John Huston, Com Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert Morley.

A mítica aventura africana de Huston. A missionária Hepburn une-se a capitão bêbado (Bogart) para enfrentar a natureza e os alemães no Congo, durante a 1.ª Guerra. Oscar de ator.

Telecine Cult, 11H55. Reprise, Colorido.

MIB – Homens de Preto

Men In Black. (Eua, 1997.) Dir. De Barry Sonnenfeld, Com Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino.

Para comemorar 20 anos do filme, a TV paga promove uma maratona e apresenta a série toda. Depois desse virão o 2 (22h05) e o 3 (23h35). Cinco horas de diversão.

FOX, 20H30. Reprise, Colorido.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

O Segredo

Antes de ficar famoso como James Bond, Daniel Craig estrelou esta série sobre o historiador que descobre existir um “legado stalinista” no mundo. Bom para passar o tempo.

NETFLIX, 2005, 43 min.

AVENTURA

A Hospedeira

Melanie é forçada a hospedar uma alienígena em seu corpo, enquanto luta pelo controle de sua mentalidade.

Telecine Play, 2013, 119 min.

COMÉDIA

Até o Fundo

Uma família sai de viagem e ajusta a velocidade do carro para 130 km/h. No trajeto, porém, percebem que o sistema está com defeito e não conseguem parar o carro. Um Velocidade Máxima para a família.

ITUNES, 2016, 91 min.

Matheus Mans

DVD

Como John Wick, Keanu Reeves deixa a aposentadoria e pega em armas para ajudar amigo a combater organização de assassinos, em Roma. Riccardo Scamarcio faz o vilão. Boa ação, com alguma preocupação no desenho do personagem. A abertura é eletrizante.

Crianças

INFANTIL

A Princesa Prometida

Outra comemoração – 30 anos da fantasia revisionista de Rob Reiner, sobre a luta de camponês para merecer sua princesa. Belas cenas de ação. No roteiro original de William Goldman, avô é quem conta.

Telecine Cult, 13H55. Reprise, Colorido, 98 min.