Filmes na TV

A Rainha Diaba

(Brasil, 1974.) Dir. de Antônio Carlos Fontoura, com Milton Gonçalves, Odete Lara, Stepan Nercessian, Nelson Xavier.

Muita gente até hoje se pergunta em quem o diretor Fontoura e o dramaturgo Plínio Marcos se inspiraram para criar a Diaba. O filme costuma ser vendido como uma biografia disfarçada de Madame Satã, mas é mais provável que seja uma travesti que Marcos conheceu em Santos. Seja qual for a origem, a personagem é forte e o filme, um dos maiores da história do cinema brasileiro. Milton Gonçalves interpreta a travesti que domina o tráfico. Para evitar que um de seus tenentes caia nas mãos da polícia, a Diaba ‘fabrica’ um bandido, Pereco (Stepan Nercessian). O garoto é amante da cantora de cabaré Odete Lara. Resolve entrar no tráfico. A luta pelo poder vira carnificina. Numa cena antológica, Odete é torturada pelas travas a serviço de sua ‘rainha’. Em 1974, a tortura comia solta nos porões da ditadura. O filme é terrível como retrato do Brasil.

Canal Brasil, 0H15. Reprise., Colorido, 106 min.

VEJA TAMBÉM

The Beatles – Eight Days a Week

The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years. (Eua, 2016.) Dir. de Ron Howard.

Documentário sobre os primeiros anos dos Beatles, quando a banda vivia em turnê. Riquíssimo material de arquivo, entrevistas. Um regalo.

Telecine Cult. 19H15. Inédito, Colorido, 137 min.

MIB – Homens de Preto 2

Men In Black Ii. (Eua, 2002.) Dir. de Barry Sonnenfeld, com Will Smith, Tommy Lee Jones, Rip Torn, Lara Flynn Boyle, Rosario Dawson.

Tommy Lee aposentou-se, mas Will Smith o convence a voltar à ativa para derrotar a ET Lara Flynn Boyle. Divertido, mas o 1 e o 3 são melhores.

Sony 0 H. Reprise, Colorido, 88 min.

Streaming

DRAMA

Álbum de Família

Com elenco estrelar, este drama acompanha o reencontro de uma família que guarda antigas mágoas. Forte e impactante, tem ótima atuação de Meryl Streep.

Telecine Play, 2013, 117 min.

DOCUMENTÁRIO

Contragolpe

Com a queda na popularidade do boxe, três lutadores em diferentes estágios na carreira lutam para manter a carreira. Interessante para os fãs do esporte.

Netflix, 2017, 91 min.

TERROR

O Diabo Ainda Mora Aqui

Quatro jovens decidem passar uma noite em um casarão e acabam envolvidos em uma luta contra forças ancestrais

ITUNES, 2016, 77 min

Matheus Mans

DVD

Cineasta russo radicado na ‘América’, não se pode dizer que falte ousadia a Bekhmambetov. Refilmar o clássico de William Wyler, com Charlton Heston! A nova versão começa pelo clímax da anterior – a corrida de bigas. E tem Rodrigo Santoro como Jesus.

Crianças

INFANTIL

Procurando Nemo

Na era das animações digitais, Nemo emparelha com Ratatouille. São as maiores, e melhores. Peixe enfrenta o oceano em busca do filhote que desapareceu. Belíssimo.

Telecine Touch. 12H15. Colorido, 101 min.