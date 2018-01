Filmes

Willie Boy

Tell Them Willie Boy Is Here. (EUA, 1969.) Dir. de Abraham Polonsky, com Robert Redford, Katharine Ross, Robert Blake, Susan Clark, Barry Sullivan.

Foram necessários mais de 20 anos – e o fim da lista negra – para que Abraham Polonsky voltasse à ativa em Hollywood. Um dos muitos autores (roteiristas, diretores) cuja carreira foi destruída pelo macarthismo, ele conta aqui a história da caçada a um índio fugitivo. Na verdade, além de fazer uma espécie de revisionismo dos mitos do western, Polonsky está querendo falar é dele, da perseguição que sofreu. Por isso, na época, a publicidade do filme baseava-se no título original para chamar – ‘Digam a eles (a todos) que Abraham Polonsky está de volta”. Leonard Maltin, em seu guia, diz que o filme talvez não seja tão importante como poderia ser, ou como o diretor gostaria que fosse. Mas reconhece – é um belíssimo filme. Muito bem feito, interpretado. Numa palavra – emocionante.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 96 min.

VEJA TAMBÉM

Sábado

(Brasil, 1994.) Dir. de Ugo Giorgetti, com Otávio Augusto, Tom Zé, Maria Padilha, Giulia Gam, Jô Soares, André Abujamra.

Os filmes recentes de Giorgetti têm decepcionado, mas este é ótimo. Minimalista, com diálogos enxutos e atuações perfeitas. Um prédio no centro, sem elevador, vira palco de filmagem.

Canal Brasil, 20 H. Reprise, colorido, 85 min.

Whiplash – Em Busca da Perfeição

(EUA, 2014.) Dir. de Damien Chazelle, com Miles Teller, J.K. Simmons.

Do mesmo diretor de La La Land, a história de um aprendiz que sofre nas mãos de seu professor de música. Oscar de coadjuvante para J.K. Simmons.

HBO SIGN 19h40. Reprise., colorido, 107 min.

Streaming

DRAMA

Negação

Baseado em uma história real, Negação é sobre uma mulher que acusa um homem de negar o Holocausto. Processada, ela precisa provar na Justiça que o crime nazista aconteceu.

AÇÃO

Catfight

Duas colegas da faculdade se reencontram anos depois. Ressentimentos, porém, resultam em brigas e agressões.

Netflix, 2016, 95 min.

DOCUMENTÁRIO

A Loucura Entre Nós

Delicado olhar sobre os corredores de um hospital psiquiátrico e que revela as fronteiras do que é considerado loucura. Emociona pelos relatos e pela frieza do trato com as pessoas nas instituições relatadas.

Google Play, 2016, 76 min.

Matheus Mans

DVD

Anomalisa

Uma rara animação hollywoodiana para adultos, com direito a nu frontal e tudo. E feita em stop motion pelo roteirista Charlie Kaufman, sinônimo de histórias que muitas vezes se passam na cabeça dos personagens. Homem comum comete adultério. O tema é o mal-estar contemporâneo.

INFANTIL

Toy Story 3

No terceiro filme, Andy cresceu, vai para a faculdade e doa sua coleção de brinquedos favoritos. Há controvérsia, mas é um dos raros casos em que as sequências são melhores.

Telecine Fun 15h55. Colorido, 103 min.