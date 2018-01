Filmes na TV

Harry & Sally – Feitos Um para o Outro

When Harry Met Sally. (EUA, 1989.) Dir. de Rob Reiner, com Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, Bruno Kirby.

Muitos críticos gostam de dizer que Rob Reiner fez a mais ‘alleniana’ das comédias que Woody Allen não dirigiu. Passa-se em Nova York e conta a história de um casal. Billy Crystal e Meg Ryan estão sempre a postos um para o outro – como amigos. E se for algo mais? O problema é que eles temem que o amor vá estragar a amizade. Meg era uma gracinha – a chamada namoradinha da América. Depois, encheu a cara de botox e ficou irreconhecível. Na melhor cena, Crystal e ela lancham numa delicatessen. Discutem o sexo, e Meg tem uma reação memorável para demonstrar como é fácil fingir um orgasmo. A cena termina de forma muito engraçada, e só para sua informação – a senhora que diz a frase-chave é mãe do diretor (e, na época, mulher do cineasta Carl Reiner, seu pai).

Tel. Cult, 13h05. Reprise Colorido, 95 min.

Quando as Luzes se Apagam

Lights Out (EUA, 2016.) Dir. de David Sandberg, com Teresa Palmer, Gabriel Bateman, Maria Bell.

Garota descobre a terrível verdade por trás das fobias do irmão mais novo, que morre de medo do escuro. O que mamãe tem a ver com isso? Um terror inteligente, e assustador.

HB2, 20h30. Reprise, colorido, 81 min.

Pelo Malo

Pelo Malo. (Venezuela, 2013.) Dir. de Mariana Rondón, com Samuel Lange Zambrano, Samantha Castillo.

Garoto zoado pelo cabelo crespo sonha fazer alisamento. E isso levanta um problema de gênero – será gay? – que se reflete em casa, na relação com a mãe.

C. BRASIL, 22h. Reprise, colorido, 93 min.

Streaming

COMÉDIA

Quase 18

Filme independente divertido, Quase 18 mostra o drama de uma menina que descobre que sua melhor amiga está namorando o seu irmão. Leve, filme faz um bom retrato da juventude.

DRAMA

Terceira Pessoa

Mostra um grupo de pessoas, em vários lugares do mundo, que passam por obstáculos no amor e nos relacionamentos. Com Liam Neeson.

Netflix, 2013, 136 min.

TERROR

Corrente do Mal

Uma jovem começa a ser perseguida por um fantasma após ter sua primeira relação sexual. A história é estranha, mas é um ótimo filme de terror. Extremamente original.

Telecine Play, 2014, 97 min.

Matheus Mans

DVD

Quando o Dia Chegar

Vencedor de importantes prêmios em festivais internacionais, esse terror dinamarquês dividiu a crítica e foi considerado, por muitos, mais desagradável que assustador. Mostra garoto que sonha ser astronauta e é enviado para internato com a irmã, quando a mãe fica doente.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Animais

A chegada de mais um cãozinho perturba a rotina dos animais que já estão acostumados a aproveitar a ausência dos donos para se divertir.

Tel. Pipoca, 20h. Colorido, 87 min.