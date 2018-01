Filmes na TV

Amor, Sublime Amor

West Side Story. (Eua, 1961.) Dir. de Robert Wise E Jerome Robbins, com Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno, George Chakiris, Russ Tamblyn.

Vencedor de dez Oscars, incluindo filme, direção e atores coadjuvantes (George Chakiris e Rita Moreno), esse musical virou um marco de Hollywood – como já havia sido no teatro. Romeu e Julieta em versão moderna, nas ruas de Nova York, com Jets e Sharks substituindo Capuletos e Montecchios. Tem gente que reclama da falta de carisma de Richard Beymer, que é mesmo fraco, mas tudo é tão grande, ao redor, que a gente nem nota. Grandes cenas de canto e dança, grande coreografia de Jerome Robbins, grande trilha de Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, com todos aqueles clássicos – Maria, Tonight, América e Something’s Coming. Como curiosidade, vale lembrar que Chakiris está em Duas Garotas Românticas, de Jacques Demy, que terá sessões no Festival Varilux, neste final de semana.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 151 min.

As Aventuras de Búfalo Bill

Pony Express. (Eua, 1953.) Dir. de Jerry Hopper, com Charlton Heston, Forrest Tucker.

Búfalo Bill, Wild Bill Hickok e o correio a cavalo. Os westerns de Jerry Hopper, antes desprezados, agora são considerados pérolas da produção B do gênero.

Telecine Cult, 13H40. Reprise, Colorido, 101 min.

Sherlock Holmes – O Jogo das Sombras

Sherlock Holmes – A Game Of Shadows. (Eua, 2011.) Dir. de Guy Ritchie, com Robert Downey Jr., Jude Law.

O personagem clássico de Conan Doyle em versão pop. Sherlock e o Dr. Watson combatem Moriarty, que ameaça a paz mundial.

WARNER, 18H17. Reprise, Colorido, 129 MIN.

ROMANCE

A Lagoa Azul

Clássico das tardes da TV aberta, A Lagoa Azul conta a história de dois jovens esquecidos numa ilha. Divertido e nostálgico na medida certa.

Google Play, 1980, 104 min.

DRAMA

Krisha

Depois de 10 anos longe da família, Krisha volta para casa. Mas rancores ameaçam o reencontro dos familiares. Trágico, o filme é um “soco no estômago” de quem assiste.

NETFLIX, 2015, 81 min.

BIOGRAFIA

Programado para Vencer

Narra a trajetória de Lance Armstrong, o ciclista que venceu 7 vezes a Volta da França, mas que foi pego no doping. Importante para fãs de esportes.

Telecine Play, 2015, 99 min.

Um homem e uma mulher, Reda Ketab e Sophie Semin. Uma conversa num jardim. Eles falam e seus diálogos podem estar sendo criados por um escritor. A nova colaboração de Wim Wenders com Peter Handke, trilha de Nick Cave. Funciona, em parte.

Up! Altas Aventuras

Uma das grandes animações da Pixar, no mesmo nível de excelência de Toy Story, Procurando Nemo e Ratatouille. Escoteiro viaja com velhinho, numa casa inflada por balões.

Telecine Fun, 16H10. Colorido, 96 min.