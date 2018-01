Filmes

O Filho da Noiva

El Hijo De La Novia. (Argentina, 2001.) Dir. de Juan José Campanella, com Ricardo Darín, Norma Aleandro, Hector Alterio.

Quando veio ao Brasil, na época, para promover o lançamento, o diretor argentino Campanella foi cobrado por muitos críticos – teria feito um filme de fórmula, sob medida para ganhar o Oscar. Não ganhou – quer dizer, não ganhou naquele momento. Ganhou depois com O Segredo de Seus Olhos, também com Ricardo Darín. Mas ele disse algo que marcou – não existe fórmula para o Oscar. Se houvesse, a seguiria. Na história, Darín está num daqueles momentos atribulados da vida. Sua mãe está perdendo a memória. Sempre quis se casar na igreja. O filho vai satisfazer o desejo da noiva. Norma Aleandro e Hector Alterio fizeram A História Oficial – o primeiro Oscar da Argentina. Uma história política, mas muito humana. Cada país tem sua identidade. Existem espectadores brasileiros que sonham com esse cinema. É ótimo, mas é a cara deles, não a nossa.

Telecine Cult 13h50. Reprise, colorido, 125 min.

VEJA TAMBÉM

A Culpa É das Estrelas

The Fault Is In The Stars. (Eua, 2014.) Dir. de Josh Boone, com Shailene Woodley, Ansel Elgort.

Baseado no best seller de John Green sobre casal de adolescentes que se conhece num grupo de apoio a pacientes com câncer. Amor, juventude e morte. É de chorar.

FOX 17h10. Reprise, Colorido, 133 Min.

Corpo Fechado

Unbreakable. (Eua, 2000.) Dir. de M. Night Shyamalan, com Bruce Willis, Samuel L. Jackson.

Bruce Willis sobrevive sem arranhã a choque de trens. Como? Samuel L. Jackson, que sofre de uma doença dos ossos, tem uma teoria. Veja onde entra o racismo. É o tema.

TCM 22h. Reprise, colorido, 106 min.

Streaming

ROMANCE

A Bela e a Fera

Remake da animação, conta a história do amor de uma jovem com um homem amaldiçoado e com a aparência de uma fera. Emociona, apesar de não superar a animação.

Google Play, 2017, 129 min.

SUSPENSE

Garganta do Diabo

Uma família muda para casa dos sonhos, mas começa a viver um pesadelo quando o antigo dono da mansão sai da prisão. Bom passatempo.

Netflix, 2003, 119 Min.

COMÉDIA

‘Tirando o Atraso’

Uma semana antes do seu casamento, um jovem advogado precisa levar o seu avô de carro até a Flórida. Comédia besteirol, com Robert de Niro no elenco.

HBO GO, 2016, 109 min

Matheus Mans

DVD

HORAS DECISIVAS.

EUA, 2016. Dir. de Craig Gillespie.

Baseado numa história real, o filme é antiquado mas mostra, com eficiência, o resgate de tripulantes de dois petroleiros destruídos durante tempestade no mar. O elenco, predominantemente masculino, tem Chris Pine, Casey Affleck (antes do Oscar), Ben Foster, Eric Bana.

Crianças

INFANTIL

Nanny Mcphee – A Babá Encantada

Meio clonado do clássico Mary Poppins, o filme mostra Emma Thompson como babá que doma crianças endiabradas e arranja namorada para o pai delas.

Telefcine Fun 14h35. Reprise, colorido, 99 min.