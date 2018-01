Filmes na TV

Barbarella

Barbarella. (França/Itália, 1968.) Dir. de Roger Vadim, com Jane Fonda, John Philip Law, Ugo Tognazzi, Anita Pallenberg, Milo O’shea, David Hemmings.

No mesmo ano de 2001, Uma Odisseia no Espaço, surgiu essa outra aventura no espaço. Stanley Kubrick investe no desenvolvimento tecnológico e científico, o francês Vadim improvisa. A engenhoca que não funciona é acionada com uma vela, como barco. Baseado numa popular heroína dos comics – a ação, supostamente, se passa no século 41 –, o filme deve sua fama a Jane Fonda, que já começa fazendo strip-tease sem gravidade. O resto é uma extravagância só – John Philip Law como anjo; Ugo Tognazzi ensinando Barbarella a fazer sexo com intercurso (numa época em q que o orgasmo vem do contacto das mãos), etc. Só como curiosidade, vale destacar – 1) que Vadim, além de Jane, foi casado com BB, Catherine Deneuve, Annette Stroyberg; e 2) Duran Duran – o nome da banda – é homenagem ao personagem de Milo O’Shea.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

Maria Antonieta

Marie Antoinette. (Eua, 2006.) Dir. de Sofia Coppola, com Kirsten Dunst, Jason Schwartzmann, Judy Davis, Asia Argento.

A trajetória da rainha de França, de Viena até o cadafalso. Trilha pop, figurinos vencedores do Oscar, cores suntuosas. Há muito que apreciar, mas, no limite, não decola.

MAX-UP, 15H45. Reprise, Colorido, 127 min.

Onde Andará Dulce Veiga?

(Brasil, 2008.) Dir. de Guilherme De Almeida Prado, com Christiane Torloni, Maitê Proença, Júlia Lemmertz, Carolina Dieckmann.

Baseado no romance de Caio Fernando Abreu sobre diva que... some. Onde andará? Um desfile de mulheres belas e talentosas.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 135 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

Twin Peaks

Agente do FBI, Dale Cooper retorna a Twin Peaks passados 25 anos da morte de Laura Palmer.

NETFLIX, 2017, 55 min.

COMÉDIA

Internet, o filme

Para fãs de youtubers, internet, o filme mostra um dia na vida de influenciadores digitais. No elenco, os principais nomes do YouTube no Brasil.

ITUNES, 2017, 97 min.

NACIONAL

Elis

Mostra a trajetória da pimentinha Elis Regina, uma das mais importantes e marcantes cantoras brasileiras. Apesar de pouco corajoso em sua execução, o filme conta com a atuação inspirada da protagonista Andréia Horta.

Google Play, 2016, 115 min.

Matheus Mans

DVD

Incansável na sua meta de resgatar os clássicos do filme noir, a Versátil lança seu oitava antologia. Entre os clássicos estão Precipícios d’Alma e A Confissão de Thelma. Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Robert Mitchum, muitos extras, um regalo para cinéfilos.

Crianças

INFANTIL

Peter Pan

Garoto é transportado à Terra do Nunca, assombrada pelo pirata Barba Negra. Para sobreviver, une-se ao futuro Capitão Gancho. A gênese do mito tratada com brilho por Joe Wright.

Hbo Family, 13H45. Colorido, 111 min.