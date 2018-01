Filmes na TV

Yves Saint-Laurent

Yves Saint-Laurent. (França, 2014). Dir. de Jaslil Lespert, com Pierre Niney, Guillaume Galienne, Charlotte Le Brun.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2014, havia dois filmes sobre Saint-Laurent. Esse, realizado por Jalil Lespert, e o outro, chamado só Saint-Laurent e assinado por Bertrand Bonello, que, como diretor – autor de cinema – é muito mais interessante. Ambos os atores concorreram ao César, o Oscar francês, e no final ganhou Pierre Niney. Uma escolha polêmica, porque Gaspard Ulliel, que cria o personagem para Bonello, apresenta uma composição muito mais rica e complexa. Vale, de qualquer maneira, (re)ver o filme de Jalil Lespert na TV paga. Saint-Laurent desde o começo, em 1958, quando conhece Pierre Bergé, que será não apenas seu companheiro como o visionário que transformou as criações artísticas do designer num império econômico. Também é um aquecimento para Frantz, de François Ozon, que estreia na quinta, 22, e no qual Niney está ótimo – melhor até do que aqui.

Telecine Cult. 18H05. Reprise, Colorido, 106 min.

VEJA TAMBÉM

Vera

(Brasil, 1986.) Dir. de Sérgio Toledo, com Ana Beatriz Nogueira, Raul Cortez, Imara Reis.

Anna Beatriz foi melhor atriz em Berlim pelo papel como poeta transgênero – uma vontade masculina num corpo de mulher. Um filme forte, que vale conhecer.

Canal Brasil. 22H. Reprise, Colorido, 83 min.

Resident Evil – O Hóspede Maldito

Resident Evil. (Eua, 2002.) Dir. de Paul W.S. Anderson, com Milla Jovovich.

‘Meu nome é Alice e essa é minha história.’ Assim começa a vitoriosa franquia adaptada do game. Mais que uma personagem, Milla diz que ganhou uma família – ao se casar com o diretor.

Paramount 0 H. Reprise, colorido, 120 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

HISTÓRIA

Francofonia

No ano de 1940, um diretor de museu e um oficial alemão trabalham juntos para proteger as obras de arte do Museu do Louvre contra uma invasão nazista. De direção poética, o filme mescla imagens reais e ficcionais.

ITUNES, 2016, 87 min.

COMÉDIA

A Grande Aposta

Concorrente de Melhor Filme no Oscar, acompanha um grupo de executivos do setor financeiro durante a crise de 2008.

NETFLIX, 2015, 130 min.

DRAMA

Eu, Daniel Blake

Após sair do trabalho por problemas de saúde, um senhor tem seu auxílio interrompido e precisa de um novo emprego. Em sua jornada, porém, surpresas começam a acontecer.

Google Play, 2017, 100 min.

Matheus Mans

DVD

O belíssimo documentário que o haitiano Raoul Peck realizou com base no livro inacabado de James Baldwin oferece uma das mais extraordinárias reflexões sobre o racismo em toda a história do cinema. Além do riquíssimo material iconográfico, soma a narração de Samuel L. Jackson.

Crianças

INFANTIL

As Férias do Menino Nicolau

Finda o ano letivo e Nicolau vai com a família para a praia. O personagem de Goscinny e Sempé cresceu, mudou de ator, mas o encanto continua.

MAX UP 14H15. Reprise, Colorido, 97 min.