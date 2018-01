Filmes

Mary Poppins

Mary Poppins. (Eua, 1964.) Dir. de Robert Stevenson), com Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Gylins Johns, Ed Wynn.

O remake já tem data de estreia no Brasil – 3 de janeiro de 2019. Rob Marshall dirige a nova versão da história de P. L. Travers, com Emily Blunt e Meryl Streep, que poderá até ser boa, por que não? É pouco provável, porém, que seja melhor que o filme antigo. Julie Andrews ganhou o Oscar e outros prêmios da Academia foram para a canção Chim-Chim-Cheree, a trilha e os efeitos. Julie faz a governanta contratada para cuidar das crianças de uma família em Londres, por volta de 1910. Chega com sua bolsa e o guarda-chuva, e projeta a criançada num mundo de magia. A mistura de animação e live action resiste ao tempo, Jane Darwell, num pequeno papel, é inesquecível como a ‘bird lady’. E você pode ver também Walt nos Bastidores de Mary Poppins, com Emma Thompson e Tom Hanks, sobre como o filme foi feito.

TCM 13h51. Reprise, colorido, 140 min.

Atração Fatal

Fatal Attraction. (Eua, 1987.) Dir. de Adrien Lyne, com Michael Douglas, Glen Close, Anne Archer.

Glen Close marcou época como vilã que vai para a cama com homem casado e transforma a vida de Michael Douglas num inferno. Anne Archer pega em armas para defender o lar.

Telecine Cult 15h25. Reprise, colorido, 119 min.

A Casa Assassinada

(Brasil, 1971.) Dir. de Paulo César Saraceni, com Norma Bengell, Carlos Kroeber, Nelson Dantas.

Todo o clima barroco e opressivo do romance de Lúcio Cardoso. Fotografia de Mário Carneiro, trilha de Tom Jobim e a cena do velório, com Carlos Kroeber. Um clássico.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 103 min.

Streaming

DRAMA

O Ídolo

Mohammed é um garoto de Gaza e que sonha em cantar ópera. Assim, contra todos obstáculos, ele parte para o Egito para realizar o seu sonho. Delicado, é um belo retrato do Oriente Médio além das guerras e dos problemas sociais.

Google play, 2017, 98 min

COMÉDIA

Namoro ou Liberdade

Um trio de rapazes solteiros fazem um pacto para permanecerem sozinhos, aproveitando a vida. No entanto, a vida dos três coloca obstáculos no caminho.

Telecine Premium, 2014, 95 min.

FAROESTE

Sete Homens e um Destino

Moradores de uma cidade contratam sete foras-da-lei para protegê-los de um homem cruel.

Itunes, 1960, 128 Min

Matheus Mans

DVD

LOVING

EUA, 2016.Dir. de Jeff Nichols. Universal. R$ 34,90

Ruth Negga foi indicada para o Oscar e é excepcional em dupla com Joel Edgerton como o casal inter-racial que desafia as leis sulistas para viver seu amor, nos anos 1950. Ator fetiche do diretor Nichols, Michael Shannon faz o fotógrafo da Life que deu visibilidade ao caso.

Crianças

INFANTIL

Irmão Urso

Garoto vira urso e, ligado a um filhote falastrão, toma lições de vida enquanto vive movimentadas aventuras em sua nova forma. E durante todo o tempo ele tenta voltar a ser humano.

Telecine Fun, 18h20. Reprise, Colorido, 85 min.