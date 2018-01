Filmes na TV

A Queda do Império Romano

The Fall Of The Roman Empire. (Eua, 1964). Dir. de Anthony Mann, com Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason, Christopher Plummer.

Lucila, Comodus, alguns personagens deste épico têm os mesmos nomes dos de Gladiador, mas a pegada de Anthony Mann é diferente (e muito) da de Ridley Scott. Morre o velho imperador e em seu lugar assume um louco. Desenha-se a queda do império romano, que o grande Mann filma com classe, servido por um roteiro inteligente (de Philip Yordan e Ben Barzman) e excelente interpretação. Há muita coisa mais que antecipa Gladiador, mas, para o espectador brasileiro, a oportunidade agora é outra. Em 1964, Mann exibiu seu filme – fora de concurso – em Cannes. Era o ano de Deus e o Diabo na Terra do Sol e Glauber pode muito bem ter visto seu filme. Senão, é muita coincidência – o desfecho, em que Sophia Loren corre pelas ruas de Roma conclamando o povo, enquanto o império é leiloado, contém as sementes de Terra em Transe.

Telecine Cult. 15H35. Reprise, Colorido, 185 min.

O Retorno da Múmia

The Mummy Returns. (Eua, 2001.) Dir. de Stephen Somm Ers, com Brendan Fraser, Rac Hel Weisz, Arnold Vosloo.

Antes, era só uma aventura à Indiana Jones, divertida, mas menor. Diante do desastre que é A Múmia de Tom Cruise, virou obra-prima. Fraser e Rachel formam uma bela dupla.

Telecine Action. 9H10. Reprise, Colorido, 135 min.

O Professor Aloprado

The Nutty Professor. (Eua, 1963.) Dir. de Interpretação De Jerry Lewis, com Stella Stevens, Kathleen Freeman.

O Médico e o Monstro, na versão de Jerry, faz a psicanálise do matriarcado na sociedade norte-americana. Muito melhor que a versão com Eddie Murphy, de 1996.

Telecine Cult. 9H35. Reprise, Colorido, 125 min.

ROMANCE

Diário de Uma Paixão

Baseado em um livro de Nicholas Sparks, acompanha a vida do belo casal Noah e Allie, jovens e apaixonados, mas que fogem das regras e anseios de suas famílias.

Google Play, 2004, 121 min

DRAMA

O Amor é Estranho

Mostra as dificuldades na vida de um casal de dois homens idosos que precisam lidar com os preconceitos e com problemas financeiros. Delicado, belo e com uma discussão importante.

ITUNES, 2015, 94 min.

ROMANCE

O Maravilhoso Agora

Um rapaz despreocupado com a vida se apaixona por uma garota solitária e apaixonada por quadrinhos. Emociona.

Telecine Play, 2013, 92 min.

Matheus Mans

DVD

O youtuber Christian Figueiredo virou uma celebridade com milhões de seguidores. É um influenciador, mas não deixa de ser um garoto como os outros. O filme que conta sua história tem uma pegada de Curtindo a Vida Adoidado. E confira muito bom.

INFANTIL

A.r.c.h.i.e. – O Cão Robô

Menina órfã compensa sua carência ligando-se a Archie. O cão robô não apenas fala como possui poderes especiais. Do elenco participa Michael J. Fox, da série De Volta para o Futuro.

Telecine Pipoca. 18H15. Colorido, 100 min.