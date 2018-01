Filmes na TV

Pra Frente Brasil

(Brasil, 1982). Dir. de Roberto Farias, com Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, Natália Do Valle, Carlos Zara.

Há 35 anos, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar, mas havia um clamor da sociedade por redemocratização. O cinema lutava para se libertar dos grilhões da censura. Foi nesse quadro que Roberto Farias contou a história desse brasileiro submetido à tortura, enquanto a máquina do regime celebra a vitória do Brasil na Copa do México. Pra frente, Brasil... A importância do filme é indiscutível, mas sempre se pode lembrar que, na época retratada, o próprio Farias participava do processo alienatório com suas aventuras com o rei Roberto Carlos. Seja como for, em 1982 ainda era preciso coragem para fazer um filme como esse. Farias foi precedido por outros, que também ousaram. E, na TV paga, no próprio Canal Brasil, vai passar depois, às 23h35, o Lúcio Flávio de Hector Babenco. No túnel do tempo, o País olha-se no espelho.

Canal Brasil, 19H40. Reprise, Colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

A Época da Inocência

The Age Of Innocence. (Eua, 1993.) Dir. de Martin Scorsese, com Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder.

Scorsese adapta o romance de Edith Wharton e põe na tela a violência travestida de etiqueta da alta sociedade de Nova York, em 1870. Day-Lewis enamora-se da divorciada Michelle. Escândalo!

TCM, 19H40. Reprise, Colorido, 139 min.

Twin Peaks – Os Últimos Dias de Laura Palmer

Twin Peaks – The Last Days Of Laura Palmer. (Eua, 1992.) Dir. de David Lynch, com Sheryl Lee, Kyle Maclachlan.

Agora que Twin Peaks voltou à TV, vale rever o filme da série. Quem matou Laura Palmer? A trilha de Angelo Badalamenti cria o clima.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 135 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

HISTÓRIA

O Último dos Moicanos

Passado na América colonial, o filme conta a história de um homem que luta por justiça e pelos princípios dos índios moicanos. Tem atuação arrebatadora de Daniel Day-Lewis.

ITUNES, 1992, 111 min.

DRAMA

Personal Shopper’

Depois da morte de seu irmão gêmeo, uma consultora de moda se vê atraída pela antiga casa do rapaz, uma mansão. Lá, porém, ela se vê ameaçada por assombrações.

Google Play, 2017, 105 min.

SUSPENSE

Shimmer Lake

Contado de trás para frente, esse suspense acompanha um xerife na caçada a três suspeitos de assaltar um banco, sendo que um deles é seu irmão.

NETFLIX, 2017, 86 min.

Matheus Mans

DVD

Michael Fassbender faz caubói misterioso que acompanha garoto (Kodi Smit-McPhee) em busca da namorada que sumiu no Oeste selvagem. Nova roupagem para um tema clássico do western – o aprendizado. O diretor escocês revela um bom olho para a paisagem.

Crianças

INFANTIL

Shaun, o Carneiro

Carneiro resolve tirar o dia de folga, para se divertir. Mas isso termina por provocar o maior tumulto, colocando a vida na fazenda de pernas pro ar. Uma delícia de animação.

Telecine Fun, 14H20. Reprise, Colorido, 85 min.