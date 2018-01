Filmes

Tropas Estelares

Starship Troopers. (EUA, 1998). Dir. de Paul Verhoeven, com Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer.

Desde a sua primeira fase, na Holanda, Verhoeven foi sempre um autor polêmico, mas foi em Hollywood que sua obra produziu reações mais viscerais. Essa adaptação da fantasia científica de Robert A. Heinlein foi chamada de fascista, mas o cineasta sempre se defendeu dizendo que se trata de uma hipérbole assumida, e que ele brinca com imagens do fascismo justamente para realçar aspectos negativos da sociedade dos EUA, como o culto à guerra para solucionar todos os problemas. Na história, Casper Van Dien integra as tais tropas estelares, que combatem insetos gigantescos que ameaçam a vida na Terra. Verhoeven baseou-se na iconografia do nazismo. Na forma violenta como os alienígenas são trucidados, quis expressar o medo que a ‘América’ tem do outro. Não foi entendido na época, mas hoje há um culto ao filme, colocado em pé de igualdade com Elle.

TCM, 12H54. Reprise, colorido, 129 min.

VEJA TAMBÉM

Um Lugar ao Sol

A Place In The Sun. (EUA, 1951). Dir. de George Stevens, com Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Shelley Winters.

O primeiro Oscar de direção de Stevens. O pobretão Clift apaixona-se pelas rica herdeira Liz, mas Shelley pode estragar tudo. Os closes na cena da dança são os mais belos do cinema.

Telecine Cult, 12h. Reprise, P&B, 122 min.

Beijei Uma Garota

Toute Première Fois. (França, 2015). Dir. de Noémie Sanglio, com Pio Marmaï, Camille Cottin, Frank Gastambide.

Gay assumido acorda na cama com garota e sua vida nunca mais será a mesma. A diretora é a mesma de Tal Mãe, Tal Filha, que está no Festival Varilux deste ano.

Telecine Cult, 14h15. Reprise, colorido, 98 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Paterson

Na cidade de Paterson, nos EUA, um pacato motorista de ônibus local usa sua poesia para destacar eventos do cotidiano. Poético e emocionante na medida certa.

Itunes, 2017, 117 min.

DOCUMENTÁRIO

McLaren: O Homem por Trás do Volante

Conta a história do surgimento da marca McLaren, criada por um jovem na Nova Zelândia e que, com muito esforço, a levou ao estrelato.

Google Play, 2017, 92 min.

SUSPENSE

Tubarão

Mostra o drama da pequena cidade de Amity, que tem o seu litoral atacado por um grande e assustador tubarão. Clássico de Steven Spielberg.

Netflix, 1975, 124 min.

Matheus Mans

DVD

Chris Pine e Ben Foster fazem irmãos que assaltam bancos como vingança contra a instituição que se apossou de suas terras. Jeff Bridges é o xerife que os persegue. Um drama intenso, muito bem realizado e interpretado. E a paisagem áspera também é personagem.

Crianças

INFANTIL

Rio 2

Embora o programa seja considerado infantil, a animação hollywoodiana do brasileiro Carlos Saldanha passa num horário ingrato. Mas o papagaio, o colorido, a paisagem, tudo encanta.

FOX, 0h30. Reprise, colorido, 101 min.